Оскар-2019: самые красивые пары церемонии
91-я церемония вручения премии «Оскар» запомнится не только отсутствием ведущего, победой «Зеленой книги» и дуэтом Брэдли Купера и Леди Гаги, но и огромным количеством стильных пар. Звезды выходили на красную дорожку с мамами, сыновьями, мужьями и женами, задавая тенденцию на дабл-дрессинг в нарядах Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford и Louis Vuitton. «Собака.ru» показывает своих фаворитов.
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Брэдли Купер в Tom Ford и Ирина Шейк в Burberry
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Дженнифер Лопес в Tom Ford и Алекс Родригес
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Люси Бойнтон в Rodarte и Рами Малек в Saint Laurent
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Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб в Armani
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Уиллем Дефо и Джада Колагранде
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Джейсон Момоа и Лиза Боне
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Спайк Ли и Тоня Льюис Ли
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Кристиан Бэйл и Сандрa Блажич
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Эми Адамс в Atelier Versace и Даррен Ле Галло
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус в Saint Laurent
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Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton
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Джессика Альба и Кэш Уоррен
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Роузи Хантингтон-Уайтли в Atelier Versace и Джейсон Стетхем
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София Вергара и Джо Манганьелло
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Крисси Тейген в Marchesa и Джон Ледженд в Gucci
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Кьяра Ферраньи и Fedez
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Лесли Манн и Джадд Апатоу
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Эшли Симпсон и Эван Росс
Фото: REX/Shutterstock
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