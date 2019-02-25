18+

Оскар-2019: самые красивые пары церемонии

91-я церемония вручения премии «Оскар» запомнится не только отсутствием ведущего, победой «Зеленой книги» и дуэтом Брэдли Купера и Леди Гаги, но и огромным количеством стильных пар. Звезды выходили на красную дорожку с мамами, сыновьями, мужьями и женами, задавая тенденцию на дабл-дрессинг в нарядах Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford и Louis Vuitton. «Собака.ru» показывает своих фаворитов.   

  • Брэдли Купер в Tom Ford и Ирина Шейк в Burberry 

  • Дженнифер Лопес в Tom Ford и Алекс Родригес 

  • Люси Бойнтон в Rodarte и Рами Малек в Saint Laurent

  • Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб в Armani 

  • Уиллем Дефо и Джада Колагранде

  • Джейсон Момоа и Лиза Боне

  • Спайк Ли и Тоня Льюис Ли

  • Кристиан Бэйл и Сандрa Блажич 

  • Эми Адамс в Atelier Versace и Даррен Ле Галло

  • Лиам Хемсворт и Майли Сайрус в Saint Laurent

  • Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton

  • Джессика Альба и Кэш Уоррен 

  • Роузи Хантингтон-Уайтли в Atelier Versace и Джейсон Стетхем 

  • София Вергара и Джо Манганьелло

  • Крисси Тейген в Marchesa и Джон Ледженд в Gucci 

  • Кьяра Ферраньи и Fedez

  • Лесли Манн и Джадд Апатоу

  • Эшли Симпсон и Эван Росс

Фото: REX/Shutterstock 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также