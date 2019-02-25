Оскар-2019: самые красивые пары церемонии

91-я церемония вручения премии «Оскар» запомнится не только отсутствием ведущего, победой «Зеленой книги» и дуэтом Брэдли Купера и Леди Гаги, но и огромным количеством стильных пар. Звезды выходили на красную дорожку с мамами, сыновьями, мужьями и женами, задавая тенденцию на дабл-дрессинг в нарядах Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford и Louis Vuitton. «Собака.ru» показывает своих фаворитов.