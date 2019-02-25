Оскар-2019: первые фото звезд красной дорожки
Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — «Собака.ru» ведет специальную прямую трансляцию с кинопремии и показывает самые эффектные образы звезд.
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Гленн Клоуз в Carolina Herrera
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Хелен Миррен
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Эмилия Кларк в Balmain
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Эшли Грэм
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Лора Харриер в Louis Vuitton
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Констанс Ву
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Октавия Спенсер
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Спайк Ли
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Элси Фишер в Thom Browne
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Стефан Джеймс
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Реджина Кинг
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Ялица Апарисио
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Марина де Тавира
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Майя Рудольф
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Мелисса МакКарти
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Кейси Масгрейвс
Фото: REX/Shutterstock
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