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Оскар-2019: первые фото звезд красной дорожки

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — «Собака.ru» ведет специальную прямую трансляцию с кинопремии и показывает самые эффектные образы звезд. 

  • Гленн Клоуз в Carolina Herrera

  • Хелен Миррен 

  • Эмилия Кларк в Balmain 

  • Эшли Грэм

  • Лора Харриер в Louis Vuitton

  • Констанс Ву

  • Октавия Спенсер

  • Спайк Ли

  • Элси Фишер в Thom Browne

  • Стефан Джеймс

  • Реджина Кинг 

  • Ялица Апарисио

  • Марина де Тавира

  • Майя Рудольф

  • Мелисса МакКарти

  • Кейси Масгрейвс

Фото: REX/Shutterstock 

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