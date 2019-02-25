Оскар-2019: первые фото звезд красной дорожки

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония «Оскар», на которой вручают награды лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. Первые гости уже появляются на красной дорожке — «Собака.ru» ведет специальную прямую трансляцию с кинопремии и показывает самые эффектные образы звезд.