«Списано на гражданку»: почему все стали массово носить военную одежду?

Ко Дню защитника Отечества дизайнер и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев написал для «Собака.ru» колонку о военной форме. Какие ее элементы перешли в повседневную жизнь, о каких личных качествах говорит камуфляжная одежда, и почему ее так много именно в новом сезоне?

«Траншейное пальто» от Burberry

Лорен Хаттон в тренчкоте Burberry, 1970-е

Одри Хепберн в тренчкоте Burberry

Burberry, весна-лето 2019

Военная служба всегда была приоритетом для аристократии, и понятие «честь мундира» отвечало за обозначение особого благородства. Что же касается самих мундиров, то их различные интерпретации вошли в повседневный гардероб в виде двубортных пальто, бушлатов и даже фраков. Желая защитить военнослужащих офицеров от дождя и ветра, компания Burberry разработала специальный плащ, устойчивый к осадкам и к навевающей меланхолию траншейной грязи. Его так и назвали «trench coat» — траншейное пальто. Впоследствии оно было «списано на гражданку», где неожиданно нашло романтическое применение в качестве одежды для парных прогулок под дождем.

Мода помогает камуфлировать наши страхи, поэтому в эпоху «террористической угрозы» все больше людей носят одежду, напоминающую военную

Рыцари, надо сказать, часто страдали от ветра и холода. Так, например, тамплиеры под свои латы поддевали жилеты из меха кротов и разные стеганые накладки, а седьмой граф Кардиган, желая укрепить военный дух, а заодно и утеплить страдающее от холода войско, отдал приказ на ношение под мундиром вязаных жакетов. Этот предмет гардероба впоследствии получил название от его фамилии, а в Советской армии подобный вид одежды считался неуставным и презрительно именовался — вшивник.

Ив Сен-Лоран с Бетти Катру (слева) и Лулу де ла Фалез (справа)

Костюмы в стиле «сафари», Yves Saint Laurent, 1968 год

Принц Чарльз в Папуа-Новой Гвинее в 1984 году

Maharishi, осень-зима 2016/17

Louis Vuitton, весна-лето 2017

Alberta Ferretti, весна-лето 2019

В 1960-х Ив Сен-Лоран ввел в моду форму войск пустыни песочного цвета, придав ей сексуальности и тем самым популяризировав стиль сафари для обоих полов. Многие консервативные клиенты были недовольны тем, что теперь мужчины и женщины стали выглядеть одинаково, ведь это ставило под сомнение сам кодекс рыцарства. В свою очередь, боевики, как приключенческий киножанр, познакомили мир с понятием «солдат-удачи». Это самоотверженный герой-одиночка (назовем его Рембо) — сильный, смелый, способный расправиться с целой армией противника. Вымышленный воин вдохновил тысячи мальчишек записаться в секции рукопашного боя, а также носить футболки с обрезанными рукавами, военные жетоны и штаны с карманами по бокам.

Русские воины Первой мировой в «цвете» — проект Ольги Ширниной по колоризации исторических снимков: первый русский военный пилот Евгений Руднев

Ротмистр Изюмского гусарского полка и юнкер Николаевского кавалерийского училища

Александр I

Функциональность — главная черта современной военной формы, которую поддерживает и российское министерство обороны, отказавшееся от исторической шинели в пользу куртки-парки. Так, на смену рыцарю в сияющих доспехах пришел реальный парень с трудным характером. Чтобы отличаться от всяких там принцев, он отдает предпочтение удобной одежде в болотных оттенках. Герой, которому наплевать на общественное мнение (назовем его Шрек), боится лишь одного — вторжения в свое личное пространство.

Alexander McQueen Pre-Fall 2016

Off-White, весна-лето 2019

MYAR, осень-зима 2019/20

Dsquared2, весна-лето 2019