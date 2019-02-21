Fendi показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции — это одна из последних работ Карла Лагерфельда

Fendi показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции — с участием Кайи Гербер, Аду Акеш, Анок Яй и еще одной героини — перевыпущенной сумки Baguette, впервые изданной в 1997 году Сильвией Вентурини-Фенди. Автором рекламной кампании выступил Карл Лагерфельд — это одна из последних работ креативного директора Fendi.