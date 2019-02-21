Fendi показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции — это одна из последних работ Карла Лагерфельда
Fendi показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции — с участием Кайи Гербер, Аду Акеш, Анок Яй и еще одной героини — перевыпущенной сумки Baguette, впервые изданной в 1997 году Сильвией Вентурини-Фенди. Автором рекламной кампании выступил Карл Лагерфельд — это одна из последних работ креативного директора Fendi.
В новую коллекцию итальянского бренда вошли меховые бомберы, кожаные платья, джинсовые костюмы, прозрачные плащи и комплекты с фотопринтами. Как проходила фотосессия под руководством Карла, можно посмотреть в коротком видео с бэкстейджа.
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