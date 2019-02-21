Знакомьтесь, Лиза Романова — 18-летняя звезда Gucci из Петербурга, о которой скоро будут говорить все

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле неравнодушен к девушкам из Петербурга. К Нике Коул, которая снималась в кампейнах бренда от Глена Лачфорда, и Маше Игошиной, которая участвовала в осенне-зимнем и круизном показах марки, присоединилась девушка с говорящей фамилией — Елизавета Романова. Чтобы сделать предложение модели Modus Vivendis (эксклюзивного контракта и двух фотосессий сразу), Микеле пришлось ждать ее совершеннолетия — и не зря: теперь за внимание Лизы борются еще и в Balenciaga.

Рекламная кампания Gucci Cruise 2019

Рекламная кампания Gucci Cruise 2019

Рекламная кампания Gucci Cruise 2019

Рекламная кампания Gucci Cruise 2019

Рекламная кампания Gucci Cruise 2019

В прошлом году я окончила Вторую Санкт-Петербургскую гимназию: свой выпускной пропустила из-за участия в круизном показе Gucci, а бал медалистов — из-за съемок сразу двух рекламных кампаний бренда. Команда Gucci вышла на меня еще когда мне было 17 лет — через агентство по поиску талантов Special Beauties, которому мой Instagram-профиль показала международный фотограф Елизавета Породина. Естественно, пройтись по подиуму в несовершеннолетнем возрасте я не могла, поэтому бренд связался со мной спустя год — с предложением эксклюзивного контракта.

Елизавета Романова на весенне-летнем шоу Gucci, 20 февраля 2019 года

Елизавета Романова на осенне-зимнем шоу Gucci, сентябрь 2018 года

Елизавета Романова на круизном шоу Gucci, май 2018 года

Раньше я никогда не занималась модой, но интересовалась — к этому меня приучили родители, творческие люди. Папа ведет сразу несколько интересных проектов, а мама занимается декором — у нее свой шоу-рум Concept Decor на Ленина, 31, где представлены эксклюзивные коллекции тканей, карнизов, светильников и других предметов интерьера. Моя сестра-двойняшка София (с которой мы, кстати, совсем не похожи) тоже очень креативная — она занимается фотографией и моделингом, сейчас ей заинтересованы агентства Elite и Women Management.

Сестра-двойняшка Лизы — София Романова

В сентябре мы вместе с Соней переехали учиться в Амстердамский университет на факультет Economics and Business Administration (Экономика и бизнес-администрирование) — сделать это было довольно сложно. Дело в том, что в главный университет Амстердама не берут сразу после 11 класса российской школы — помимо вступительного экзамена, нужно сдать дополнительные тесты по математике и написать качественное мотивационное эссе.

После поступления сложности не закончились — сейчас мне нужно совмещать учебу с участием в Неделях моды и занятием музыкой. Я пишу тексты и играю на инструментах: сначала ходила в обычную музыкальную школу по классу фортепиано, позже училась в школах неакадемической музыки «Jam’s Cool» и «Factory Music School», а затем стала выступать под псевдонимом Foxy в хипстерских клубах Петербурга. Недавно я опубликовала песню под названием «Placed myself in a solar space» в iTunes и Apple Music и прошла кастинг на шоу «Голос. Голландия». Как вы понимаете, я всегда хотела развиваться в музыкальном направлении — модельная карьера случилась неожиданно и для меня, и для окружающих.

В музыкальном плане мне всегда нравились группы Daughter, Passenger, Tegan and Sara и певица Соко, с которой мы познакомились благодаря Gucci. Она приезжала на шоу бренда в Париже, после которого мы списались в Instagram и договорились о встрече. Gucci также «познакомили» меня с петербургской моделью Машей Игошиной, с которой у нас оказалось много общих знакомых, и, конечно, с креативным директором Алессандро Микеле, который полностью изменил не только марку, но и современную моду. Он очень интересная и открытая личность — многих моделей знает лично по имени. А его коллеги восхищаются Петербургом — в особенности нашей архитектурой.

Работать с командой Gucci безумно интересно: прошлым летом — после моего дебюта на шоу — мы летали в Толедо снимать кампейны на фермерском участке. Я позировала в теплой одежде, в том числе в шубе, под палящим солнцем, но куда сложнее для меня было ходить с накладными ногтями 15 дней — весь временной промежуток между двумя съемками. В этом сезоне мой эксклюзивный контракт с Gucci закончился — теперь я могу участвовать не только в их проектах, но и в шоу других модных домов. Хотелось бы поработать с Dior, Celine и Balenciaga, тем более, что последние уже звали меня на показ в прошлом сентябре. Но приоритетом для меня остается учеба: в будущем я собираюсь поступать на магистратуру в Berkeley, на факультет, связанный с музыкальным продюсированием. А еще — чаще приезжать в Петербург к родителям — мы с сестрой очень скучаем.