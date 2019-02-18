Визажист из Петербурга делает макияж по мотивам картин Ван Гога и Климта — и это очень красиво!

визажист

«Иногда меня цепляет не весь референс, а совсем маленькая незначительная деталь. Например, картина Густава Климта "Поцелуй" была создана в "Золотой период" художника, когда его работы пользовались наибольшим спросом, а значит, макияж с оммажем к этому времени требовал золота, много золота! Чтобы написать полотно Климта, мне потребовался желтый пигмент (я использовала кремовый от NYX для боди-арта), цветные подводки и поталь, которую удобно клеить на праймер для пигментов. Предварительно на лицо необходимо нанести уходовые средства и хороший тон, чтобы потом не было проблем со снятием макияжа.

Окружающие реагируют на такой мейк по-разному, в основном фразой "круто, я бы так не решился". Это нестандартный для большинства людей макияж вроде оранжевых стрелок и синих губ, которые могут выглядеть круто при использовании комплиментарных цветов и аккуратной техники. Но стоит заметить, с таким артом на улицу я не выхожу и своим клиентам не навязываю: я также занимаюсь коммерческим макияжем — на него и приходит подавляющее большинство заказов»