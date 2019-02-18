Визажист из Петербурга делает макияж по мотивам картин Ван Гога и Климта — и это очень красиво!
Бронеслава Арнольдовна из Петербурга ведет самый креативный Instagram про красоту. В нем она показывает, что макияж — это не только ровный тон, красные губы и стрелки-кошечки, но и косплей картин Ван Гога и Климта и аксессуаров Vivienne Westwood и Louis Vuitton. Для профессионального рисования на лице визажист-фрилансер с художественным образованием использует яркие пигменты, цветные подводки, жемчужные бусины и имитацию сусального золота — поталь. При этом времени на арт-хаусный макияж у Бронеславы уходит немного — от часа до двух в зависимости от задумки.
Бронеслава Арнольдовна
визажист
«Иногда меня цепляет не весь референс, а совсем маленькая незначительная деталь. Например, картина Густава Климта "Поцелуй" была создана в "Золотой период" художника, когда его работы пользовались наибольшим спросом, а значит, макияж с оммажем к этому времени требовал золота, много золота! Чтобы написать полотно Климта, мне потребовался желтый пигмент (я использовала кремовый от NYX для боди-арта), цветные подводки и поталь, которую удобно клеить на праймер для пигментов. Предварительно на лицо необходимо нанести уходовые средства и хороший тон, чтобы потом не было проблем со снятием макияжа.
Окружающие реагируют на такой мейк по-разному, в основном фразой "круто, я бы так не решился". Это нестандартный для большинства людей макияж вроде оранжевых стрелок и синих губ, которые могут выглядеть круто при использовании комплиментарных цветов и аккуратной техники. Но стоит заметить, с таким артом на улицу я не выхожу и своим клиентам не навязываю: я также занимаюсь коммерческим макияжем — на него и приходит подавляющее большинство заказов»
Примеры более привычного макияжа (например, для съемок винтажного магазина Kissa Market) Бронеслава также выкладывает в свой Instagram – вместе с короткими уроками, поэтичными коллажами и метаморфозными роликами. Мы уже подписались на обновления визажиста, чтобы следить дальнейшими бьюти-экспериментами, — ждем косплей Матисса, Малевича и Куинджи!
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