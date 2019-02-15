Медиа-художник Елена Шейдлина из Петербурга стала лицом Moncler

Медиа-художник, обладательница миллионов фолловеров во всех возможных соцсетях и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елена Шейдлина стала лицом бренда Moncler. В своем Insagram она проанонсировала проект Moncler Genius, в рамках которого бренд делает невообразимые коллаборациями с другими дизайнерами — Пьерпаоло Пиччоли, Крейгом Грином, Симон Роша, Хироси Фудзиварой, Франческо Рагацци, а в этом году еще и с Ричардом Куинном и Мэтью Уильямсом. На видео Лена путешествует на миниатюрной копии здания Moncler, привязанной к связке воздушных шаров, прямо к месту презентации Moncler Genius — она состоится в Милане уже 20 февраля.

Вместе с Леной в кампейне появятся еще несколько молодых инфлюэнсеров. Один из них — 22-летний испанский актер Мигель Эрран.

«Я не стремлюсь на Запад, просто хочу сделать искусство глобальным. Если представлять, что Интернет исчезнет во всем мире, возвращаться к прошлому — к телевидению, газетам я точно не буду. Создам виртуальную реальность, к которой можно подключаться, как к вайфаю. Важно будущее, важно удивлять и удивляться. Вдруг я доживу до того момента, когда смогу полететь на Марс? И сделать там инсталляцию?», — рассказывала Лена в июньском интервью «Собака.ru».