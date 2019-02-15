Prada выпустили самые стильные короткометражки нового сезона — в пяти разных жанрах (от триллера до мелодрамы)

Prada показали видео-кампанию весенне-летней коллекции в пяти разных жанрах: ужасов, мелодрамы, детектива, триллера и приключенческого кино. В них снялись разные героини, олицетворяющие новые сумки бренда: Джиджи Хадид — Sidonie, Анок Яй — Belle, Майке Инга — Margit, Фрея Беха — Sybille и Лю Вэнь — Odette. Все аксессуары представлены в драматичных роликах вместе с другими хайлайтами Prada: широким ободком в стиле 50-х, прозрачными чулками с логотипом марки, оверсайзовым пальто с миниатюрной брошью и шерстяным джемпером с вырезом на груди.