От «Касабланки» до «Красотки»: 10 самых модных пар мирового кино

Скарлетт О’Хара в платье из занавесок и Ретт Батлер в иконическом костюме-тройке, Кэрри Брэдшоу в свадебном наряде и Мистер Биг в терракотовом галстуке — в День святого Валентина «Собака.ru» вспомнила самые красивые экранные пары, с которых можно брать пример по части «дабл-дрессинга».

Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром» (1939) Не по бюджету «костюмный» фильм Виктора Флеминга, в котором играют прекрасные Кларк Гейбл и Вивьен Ли, показывает эволюцию американской моды 19 столетия, менявшуюся вместе с драматичной судьбой героев. От широкополой шляпы и многоярусного платья-пирожного, в котором Скарлетт О’Хара бегала на приемы к соседям, до изумрудного наряда из занавесок, в котором она же ездила в тюрьму к Ретту Баттлеру. Всего для главной героини «Унесенных ветром» было сделано 31 платье, которые в том числе отличают ленту от последующих экранизаций романа. «Я не думаю, что это была моя лучшая работа в кино или даже самая большая вещь, которую я сделал, — рассказывал художник по костюмам Уолтер Планкетт. — Но эти образы будут жить вечно, как самые известные в истории кино»

Рик и Ильза, «Касабланка» (1942) Если в середине прошлого века о «Касабланке» говорили как о фильме с самым красивым тандемом (глядя на Ингрид Берман и Хамфри Богарта, с этим поспорить сложно), то сегодня его вспоминают как ленту, которая ввела в моду тренч. В одной из главных сцен актер играет в бежевом плаще от Burberry, который после появится в фильмах «Крамер против Крамера», «Шербурские зонтики» и «Завтрак у Тиффани» на Одри Хепберн. Кстати, за белоснежными платьями-футлярами, сарафанами с «огурцами» и полосатыми костюмами, как у главной героини, тоже выстраивались очереди — но не из художников по костюмам, а из женщин послевоенной эпохи, которые очень скучали по красоте.

Пол и Холли, «Завтрак у Тиффани» (1961) Помимо Джорджа Пеппарда, сыгравшего соседа (а потом — возлюбленного) блистательной Одри Хепберн, в фильме «Завтрак у Тиффани» видно присутствие еще одного небезразличного к ней мужчины. Костюмы для экранной Холли Голайтли — капризной, наивной и эксцентричной американки — выполнил Юбер Де Живанши, для которого эта работа стала поворотной. Люди, далекие от модной индустрии, вспоминают имя дизайнера именно по маленькому черному платью, дополненному жемчужным колье и миниатюрной (символичной) диадемой.

Марианна и Жан-Поль, «Бассейн» (1969) Для создания костюмов Алена Делона, Роми Шнайдер, Джейн Биркин и Поля Кроше режиссер Жак Дере позвал дизайнера Андре Куррежа. Ученик Кристобаля Баленсианги, известный своими космическими (в прямом смысле!) нарядами, отошел от архитектурных платьев, костюмов из пластика и сферообразных шляп в сторону минималистичных купальников, свободных рубашек и клетчатых сарафанов, определивших стиль 1960-х.

Джон и Элизабет, «Девять с половиной недель» (1986) С молодой Ким Бейсингер в фильме «Девять с половиной недель» можно брать пример подарков на 14 февраля. Шелковые комбинации, растянутые свитеры, декольтированные блузы и сердцевидные топы на бретелях зайдут гораздо лучше приобретенных валентинок. Проверено на Микки Рурке!

Вивиан и Эдвард, «Красотка» (1990) Запрос «как одеться в стиле фильма "Красотка"» до сих пор остается одним из самых популярных в интернете. Записывайте: кожаные ботфорты, оверсайзовый пиджак и красное платье с открытыми плечами, созданные для фильма художником Мэрилин Вэнс, берем в коллекциях Versace, Marc Jacobs и Oscar de la Renta. А вот с поиском такого же Эдварда Льюиса, блестящего сыгранного Ричардом Гиром, дела обстоят сложнее.

Кэрри и Мистер Биг, «Секс в большом городе» (1998-2004) Каждый этап непростых отношений Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига, которых в реальной жизни играют Ксения Собчак и Максим Виторган, символизирует одежда. Первое свидание — зеленая юбка-пачка, долгожданное предложение — туфли Manolo Blahnik, а сорвавшуюся свадьбу — платье от Vivienne Westwood с асимметричным подолом. В прошлом году сериалу «Секс в большом городе» исполнилось 20 лет, а модные образы Кэрри (как и ее идеал мужчины) до сих пор актуальны!

Адам и Ева, «Выживут только любовники» (2013) Вампирский дабл-дрессинг Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона — результат совместной работы режиссера Джима Джармуша и художницы по костюмам Бины Айгелер, которая также одевала героев фильмов «Бьютифул» Иньярриту и «Все о моей матери» Альмодовара. Агендерные костюмы, китайские пижамы, расшитые халаты и кожаные куртки, будто бы «нездешние» и покрытые пылью, сформировали ленту не столько о любви, сколько о вечной моде. После выхода «Любовников» Тильда Суинтон рассказывала: «Каждый элемент, высота каблука, материал брюк, крой жакета должен был отсылать сразу к нескольким историческим периодам. Поэтому тот же жакет мог быть немного из пятидесятых, немного из 1530-х, немного из прошлого сезона. У Джима очень наметанный глаз, и он позволял себе быть диктатором: ему нужно было убедиться, что нетленность чувствуется во всем. Даже в мельчайших деталях макияжа».

Джей и Дэзи, «Великий Гэтсби» (2013) После выхода фильма «Великий Гэтсби» в 2013 году мы еще пару лет устраивали вечеринки, как герой Леонардо Ди Каприо, и пытались повторить образы, как у экранной Дейзи Бьюкенен. Атмосферу джазовых 1920-х (и непростых отношений персонажей) подчеркивали бриллиантовые украшения Tiffany & Co, переливающиеся платья Miu Miu и Prada, кашемировые джемперы от Brooks Brothers и белоснежные костюмы, стилизованные терракотовыми платками и галстуками. «Оскар» за работу художника Кэтрин Мартин здесь был вполне ожидаем!

Рейнольдс и Альма, «Призрачная нить» (2017) Единственный «Оскар» фильму Пола Томаса Андерсона достался за костюмы, которые по сюжету создает для своей музы Альмы великий дизайнер Рейнольдс Вудкок. Но мы бы отметили не кутюрные платья, к которым в ленте прикасаются лишь при помощи белоснежных перчаток, а драповые пальто, выглаженные сорочки, халаты малинового цвета и именную вышивку на подкладе, которая заменяет словесные клятвы в любви.