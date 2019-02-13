18+

Balenciaga показали видео-кампанию новой коллекции — она посвящена эпохе 90-х и «Матрице»

Balenciaga выпустили рекламную кампанию весенне-летней коллекции, снятую режиссером, художником и писателем Джоном Рафманом. Именно он делал сет-дизайн сентябрьского шоу бренда, которое проходило в своеобразном закольцованном диджитал-тоннеле. Авторский кампейн получился не менее экзистенциальным: двухминутный ролик посвящен серии фильмов «Матрица», дополнен лоу-фай эффектами и будто бы снят на видео-кассету VHS. 

 

 

Героев «Матрицы» — Нео, Тринити и Морфеуса — в ролике от Джона Рафмана косплеят с помощью приталенных жакетов, белоснежных плащей, костюмов с Эйфелевыми башнями и сумок Ville M, которые уже поступили в продажу. 

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также