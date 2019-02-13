Balenciaga показали видео-кампанию новой коллекции — она посвящена эпохе 90-х и «Матрице»

Balenciaga выпустили рекламную кампанию весенне-летней коллекции, снятую режиссером, художником и писателем Джоном Рафманом. Именно он делал сет-дизайн сентябрьского шоу бренда, которое проходило в своеобразном закольцованном диджитал-тоннеле. Авторский кампейн получился не менее экзистенциальным: двухминутный ролик посвящен серии фильмов «Матрица», дополнен лоу-фай эффектами и будто бы снят на видео-кассету VHS.