Grammy-2019: 25 самых эффектных нарядов гостей

Пока в Лондоне чествовали Рами Малека за игру в «Богемской рапсодии», Рейчел Вайс за роль второго плана в «Фаворитке» и Альфонсо Куарона за лучший фильм на иностранном языке (все они получили премию BAFTA), в Лос-Анджелесе награждали Леди Гагу, Дональда Гловера и Дуа Липу за главные песни года. «Собака.ru» рассказывает, кто отличился на премии Grammy не только своим исполнением, но и выбранным нарядом.

Леди Гага в Celine

Майли Сайрус в Mugler

Дженнифер Лопес в Ralph & Russo Couture

Кэти Перри в Balmain Haute Couture

Дуа Липа в Atelier Versace

Хайди Клум в Stéphane Rolland Haute Couture

Если раньше по премии Grammy можно было составлять фэшн-энциклопедию красной ковровой дорожки (чего только стоит выход Рианны в красном платье Azzedine Alaïa и появление Ким Кардашьян в кутюрном халате Jean Paul Gaultier), то сейчас приходится говорить не о красивых образах звезд, а о самых эксцентричных. Вместо голливудской помпезности, скандинавской сдержанности и тенденциозной интерпретации дресс-кода «black-tie» мы видим странные, непропорциональные и откровенные наряды — Cardi B в винтажном Mugler, явно отсылающем к легендарной обложке Paper все с той же Ким Кардашьян, Кэти Перри в новом Balmain Haute Couture, выпущенном в рамках первой кутюрной коллекции Оливье Рустена, и Hennessy Carolina в оранжевом пиджаке, явно требующем нижней части комплекта.

Cardi B в Mugler Haute Couture Vintage

Кайли Дженнер в Balmain Haute Couture

Жанель Монэ в Jean Paul Gaultier Haute Couture

Jay Rock

Анна Кендрик в Ralph & Russo Couture

St. Vincent

Трэйси Эллис Росс в Ralph & Russo Couture

Zedd

Леон Бриджес в Bode

Шон Мендес

Пока главные трендсеттеры и лауреаты Grammy-2019 — Бейонсе, Кендрик Ламар и Ариана Гранде — игнорируют музыкальную премию, Леди Гага, Майли Сайрус и Дженнифер Лопес соревнуются в количестве упоминания в СМИ. Первая благодаря платью из первой коллекции Эди Слимана для Celine, вторая за счет костюма Mugler, надетого на голое тело, а последняя (но не по значимости) из-за не свойственного ей комплекта Ralph & Russo Couture с широкополой шляпой. Действительно красивыми можно назвать разве что Дуа Липу в металлизированном Atelier Versace, Эшли Симпсон в блестящем Georges Chakra Couture и Анну Кендрик в коктейльном Ralph & Russo Couture, а еще мужчин — Шона Мендеса, Леона Бриджеса и Zedd, отказавшихся от классических монохромных костюмов.

Chloe x Halle

Эшли Симпсон в Georges Chakra Couture

Кейси Масгрейвс в Valentino

Марен Моррис в Galia Lahav Couture

Рени Барг

BTS

Diplo

Hennessy Carolina