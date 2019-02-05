В Петербурге пройдет лекция директора Музея Виктории и Альберта — и вы обязаны на ней побывать!

В Петербург едет директор лондонского Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант — 6 февраля на Новой Голландии пройдет его лекция в рамках серии «Теории и практики культурного лидерства», организованной Музеем современного искусства «Гараж» и Отделом культуры и образования Посольства Великобритании. Хант расскажет об истории легендарного художественного музея, поддержке дизайн-образования в английских школах, открытиях новых музейных пространств, а также о текущих выставках — например, «Christian Dior: Designer of Dreams» с 500 нарядами из архивов французского бренда.

Напомним, Музей Виктории и Альберта — крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанный в 1852 году в Лондоне. В разные годы в нем проходили выставки Undressed (с ретроспективой эволюции белья за полтора века его существования), Fashioned from Nature (с одеждой из экологичных и натуральных материалов), Shoes: Pleasure and Pain (с самыми эксцентричными работами обувных дизайнеров), Wedding Dresses 1775−2014 (с подвенечными платьями знаменитостей) и Savage Beauty (с историческими работами Александра Маккуина).