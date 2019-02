Фоторепортаж: как петербуржцы одеваются на тематические клубные вечеринки?

House of Bonchinche — коллектив, привезший в Россию танцевальную Vogue-культуру. Именно он научил петербуржцев (а потом и всю страну) танцевать как квир-короли, делать техничные «дропы» и двигаться (а не дрыгаться) под электронную музыку. Одна из основательниц дома — финалист конкурса «Новые имена в моде-2017» Саша Амплитуда — рассказывала «Собака.ru» его историю: «Произошло это с подачи хореографа Benny Ninja — он преподавал стиль по всей Европе, учил двигаться девушек из шоу "Топ-модель по-американски" и был лидером команды House of Ninja. В 2011-м Бенни приехал в Петербург и судил здесь первый мини-бал. Выиграв его, я подошла к танцовщику и спросила, можно ли нам, русским ребятам, основать собственную Vogue-команду. На мое предложение назвать ее "House of gossip" ("Дом сплетников") он отреагировал не очень-то позитивно: "Где вы откопали такое древнее слово? Пусть вместо gossip будет его жаргонный испанский аналог Bochinche". Мы не расслышали и записали команду "Bonchinche" — с ошибкой, дополнительной "n". А спустя время Бенни взял танцовщиков "Бончинче" в свою американскую команду House of Ninja, осуществив тем самым мою давнюю мечту».