Фоторепортаж: как петербуржцы одеваются на тематические клубные вечеринки?
Танцевальная команда House of Bonchinche, которая популяризирует стиль Vogue на федеральных каналах страны, устраивает в Петербурге феноменально-модные вечеринки. Дресс-код гостей — профессиональных танцовщиков, амбициозных дебютантов и заядлых тусовщиков — диктуют фильмы «Блэйд», «Матрица» и «Тройной форсаж: Токийский дрифт» и это тот редкий случай, когда ему следуют. «Собака.ru» побывала на одной из вечеринок фэшн-группировки и рассказывает, почему она лучше не только Loshadka Prty, но и многих зарубежных оригиналов.
House of Bonchinche — коллектив, привезший в Россию танцевальную Vogue-культуру. Именно он научил петербуржцев (а потом и всю страну) танцевать как квир-короли, делать техничные «дропы» и двигаться (а не дрыгаться) под электронную музыку. Одна из основательниц дома — финалист конкурса «Новые имена в моде-2017» Саша Амплитуда — рассказывала «Собака.ru» его историю: «Произошло это с подачи хореографа Benny Ninja — он преподавал стиль по всей Европе, учил двигаться девушек из шоу "Топ-модель по-американски" и был лидером команды House of Ninja. В 2011-м Бенни приехал в Петербург и судил здесь первый мини-бал. Выиграв его, я подошла к танцовщику и спросила, можно ли нам, русским ребятам, основать собственную Vogue-команду. На мое предложение назвать ее "House of gossip" ("Дом сплетников") он отреагировал не очень-то позитивно: "Где вы откопали такое древнее слово? Пусть вместо gossip будет его жаргонный испанский аналог Bochinche". Мы не расслышали и записали команду "Bonchinche" — с ошибкой, дополнительной "n". А спустя время Бенни взял танцовщиков "Бончинче" в свою американскую команду House of Ninja, осуществив тем самым мою давнюю мечту».
Если на Vogue-балах, которые постепенно распространились по всей России, выступают исключительно профессиональные исполнители жанра, то на Vogue-вечеринки, которые также запустили House of Bonchinche, может попасть абсолютно любой. «Vogue-бал — это соревнования. Там у танцовщиков нет времени на то, чтобы отточить навык и просто отдохнуть в кругу, где можно нарядиться и ярко подвигаться, — рассказывает Саша Амплитуда. — На Vogue-вечеринках мы стараемся отойти от идеи соревнований, а научить танцующих ребят тусоваться и заразить культурой тех, кто пока еще не совсем с ней знаком».
Сейчас на Vogue-вечеринках, проводимых House of Bonchinche в петербургских клубах раз в три месяца, есть диджеи со специальными сетами, MC, задающие ритм, этап дружеских баттлов и, конечно же, продуманные костюмы. «В городе мало мест, куда в простой выходной можно одеться ярко, необычно и экстравагантно, не встретив перешептывания и косых взглядов, — объясняют танцовщики. — На наши же тусовки можно прийти в купальнике, лыжной маске и в боди с голой спиной, и все будут тебе аплодировать!». На вечеринке, инспирированной стилем фильма «Токийский дрифт, лично мы так и делали: парни в розовых шубах, кожаных ботфортах и прозрачных бомберах «баттлились» с девушками в кастомизированных куртках, мотоциклетных шлемах, рубашках в «шашечку» и масках с надписью Who’s Bitch. «Who’s Bitch — это название наших вечеринок, и "bitch" здесь — не обидное слово, а комплимент вроде "эй, клевая девчонка!". Через это название мы хотели донести атмосферу наших домашних вечеринок до профессионалов, учеников и простых ребят. Чтобы они получали удовольствие от танца, не волновались о мнении окружающих и чтобы у каждого было место, где тебя любят, ценят и принимают таким, какой ты есть».
Фото: Павел Лахтачев
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