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Обнаженная Кара Делевинь и отсылки к снимкам Джанет Джексон в новой рекламной кампании Balmain

Balmain показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции, снятую берлинским фотографом Дэном Белайю. В ней креативный директор бренда Оливье Рустен позирует с моделью Карой Делевинь, открывшей показ Balmain в сентябре прошлого года

По словам команды, откровенные снимки инспирированы музыкальными обложками из 1990-х, а также фотосессией Джанет Джексон с мужем в 1993 году. Кара и Рустен стоят почти в таких же позах и «вареных» джинсах, популярными в ту модную эпоху. 

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