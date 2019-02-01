Обнаженная Кара Делевинь и отсылки к снимкам Джанет Джексон в новой рекламной кампании Balmain
Balmain показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции, снятую берлинским фотографом Дэном Белайю. В ней креативный директор бренда Оливье Рустен позирует с моделью Карой Делевинь, открывшей показ Balmain в сентябре прошлого года.
По словам команды, откровенные снимки инспирированы музыкальными обложками из 1990-х, а также фотосессией Джанет Джексон с мужем в 1993 году. Кара и Рустен стоят почти в таких же позах и «вареных» джинсах, популярными в ту модную эпоху.
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