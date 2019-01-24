Как выглядит первая рекламная кампания Рикардо Тиши для Burberry?

В своей первой промо-съемке для Burberry Рикардо Тиши хотел показать многообразие Англии — креативность и стиль, панк и протест, формальность и утонченность. «Приступая к работе над дебютной коллекцией для Burberry, я также много размышлял о теме путешествий в жизни, — рассказывает дизайнер. — О времени, когда 20 лет назад я представил в Лондоне свою выпускную работу в колледже, и о том, что изменилось в моей жизни за эти годы. Меня также вдохновило и то, насколько Лондон — город, который позволил осуществиться моей мечте стать дизайнером — изменился за это время. Это шоу — дань культуре, традициям и кодам модного дома, а также эклектике, которая лежит в основе многогранного и в то же время прекрасного Объединенного Королевства»