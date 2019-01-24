«Собака.ru» продлила прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2019», в рамках которого ищет лучших молодых дизайнеров страны. Свой лукбук с одеждой, обувью или сумками можно загрузить на fashion.sobaka.ru до 31 января включительно.

После предварительного отбора редакции наиболее качественные, полноценные и интересные лукбуки попадут на онлайн-голосование с 4 февраля до 1 марта. По его итогам 5 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей, еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. Все они покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в середине марта и получат традиционный приз — модную съемку победителей с участием селебрити, которая будет опубликована в майском номере журнала «Собака.ru» и на сайте.