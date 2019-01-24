«Собака.ru» продлила прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2019»
«Собака.ru» продлила прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2019», в рамках которого ищет лучших молодых дизайнеров страны. Свой лукбук с одеждой, обувью или сумками можно загрузить на fashion.sobaka.ru до 31 января включительно.
После предварительного отбора редакции наиболее качественные, полноценные и интересные лукбуки попадут на онлайн-голосование с 4 февраля до 1 марта. По его итогам 5 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей, еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. Все они покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в середине марта и получат традиционный приз — модную съемку победителей с участием селебрити, которая будет опубликована в майском номере журнала «Собака.ru» и на сайте.
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Солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля», победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Каллиграф Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна», победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Совладелец агентства Bad Mamas Оскар Ренкель в одежде Roma Uvarov Design, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
Напомним, для подачи заявки необходимо загрузить от 7 до 20 фотографий разных образов из уже готовой дизайнерской коллекции. К лукбуку должны прилагаться название бренда, краткое описание, год основания, количество выпущенных коллекций и пара слов о дизайнере вместе с контактами для связи (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами).
К участию в конкурсе НЕ принимаются фотографии: авторские права на которые не принадлежат участнику конкурса; не соответствующие теме конкурса «Новые имена в моде»; размером менее 600 px по одной стороне; объемом более 1 МБ; нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие. Полный свод правил смотрите здесь, а если возникла проблема при загрузке, напишите нам на почту fashion2019@sobaka.ru.
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Медиа-художник Елена Шейдлина в одежде Volshebova, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Актриса театра «Мастерская» Полина Сидихина в одежде 404 NOT FOUND, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Экс-продюсер «Собака.ru» Кристина Шибаева в одежде Martynenkov, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Дрю Гордон в головном уборе Esenina, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Певица Шура Кузнецова в одежде LIZURa, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Актер Александринского театра Тихон Жизневский в одежде Alkhanashvili, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Певица Мария Дризик в одежде Sharuk, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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