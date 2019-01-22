«Крестецкая строчка» сделала вышивку к кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko

Вчера в парижском Театре Мариньи прошел показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко . Кроме коллабораций со Stephen Jones, Saga Furs и французской марки нижнего белья Cadolle, бренд показал результаты сотрудничества с «Крестецкой строчкой». Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы , выкупившие фабрику в Новгородской области и возродившие народный промысел, при участии своих мастериц сделали для платьев уникальную вышивку.

«Ульяна поддерживает русские промыслы — она сама на нас вышла. Ее команда приезжала на фабрику "Крестецкая строчка" и предложила сделать вышивку к шоу. Над ней трудились три мастерицы, художники, заготовщицы под ажур — все сделали очень быстро, буквально за две недели! Сам показ прошел отлично, это успех. У Ульяны уже вовсю заказывают вещи! В ближайшее время она обещала посетить фабрику лично, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество»

Напомним, ранее крестецкая строчка появилась в коллекции марки Vilshenko. О перспективах других коллабораций Александра и Антон Георгиевы в интервью «Собака.ru» рассказывали так: «Это только одно из направлений работы, далеко не основное, а имиджевое. Александра у нас и сама дизайнер, тонко чувствует стиль и, мне кажется, создает хорошие коллекции с крестецкой строчкой. А вообще четкой модели развития, которая была бы выстроена на пятилетку, у нас нет. Мы не будем упираться и терпеть убытки, чтобы приплыть в конкретную точку, — иногда стоит довериться течению»