Леонид Алексеев: «Все происходящее в мужской моде сегодня — искусство. Не нравится — ищите в толпе родное пузо и сальную шапку!»

Считать, что мужская мода существует для узкого круга необъяснимых существ — крайне не прогрессивно. За последние несколько лет она не просто вышла за пределы отделов мужской одежды, решила несколько неразрешимых конфликтов, разделилась на направления, но и стала самым интересным развивающимся направлением моды в принципе. Для начала факты: самые громкие имена в дизайне последних лет связаны именно с дизайнерами мужских направлений. Эди Слиман со скандалом перекраивает люксовые марки, заменяя женскую одежду мужской. Раф Симонс уходит из Calvin Klein, оставаясь главным любимцем глянца и абсолютного большинства студентов моды, автором важнейших трендов последних трех сезонов (ковбойский стиль, дорожная униформа, поп-арт). Крейг Грин возвращает искусство на подиум и вообще становится самым интересным из всего, что случилось с модой 2010-х. Вирджил Абло, успех которого называют величайшим в моде нашего времени, делает мужскую линию Louis Vuitton центральной. Ну и, Гоша Рубчинский, куда же без него!

На завершившейся только что в Париже мужской Неделе моды все окончательно признали, что интерес к рынку мужской одежды огромный, а такого количества интересных идей давно ни у кого не было. Ультра-шик, 90-е, эклектика, арт-хаус, рокабилли, space age, преппи, sexy antique — вот стили, которые заполонят подиумы и улицы, тренды, которые будут продаваться в шоу-румах и приносить деньги. Обойдя европейские выставки, организованные в рамках Недели моды для журналистов и байеров, я стал свидетелем огромного успеха марки Андрея Кравцова SH’U (бренд стал одним из немногих российских представителей на флорентийской Pitti Uomo — Прим. ред.), а в русском шоу-руме агентства NOB увидел шесть новых мужских марок, в том числе и из Петербурга. Может, кому-то раньше и было скучно из-за отсутствия платьев, но не теперь.

Мужская мода перестала существовать только для мужчин. В любом универмаге я уже спокойно примеряю одни и те же вещи с девушками, а мои подруги регулярно берут у меня что-то поносить. Думаю, этот интерес вызван тем, что мужская одежда больше соответствует духу времени: она функциональна, удобна и хорошего качества.

Craig Green X Moncler Genius

Enfants Riches Deprime, осень-зима 2019/20

Craig Green X Moncler Genius

Enfants Riches Deprime, осень-зима 2019/20

Craig Green X Moncler Genius

Enfants Riches Deprime, осень-зима 2019/20

На этом фоне все глупее выглядят высказывания о природе мужественности на примере фэшн-экспериментов, которые, наконец, стали проводиться в мире мужского глянца. Как можно под фотографиями Эзры Миллера всерьез рассуждать о том, каким быть (или не быть) настоящему мужчине. Давайте, наконец, проясним: это искусство, которое не имеет никакого отношения к жизни, как, например, статуя крылатого амура в Эрмитаже. Если не нравится, всегда можно отвернуться и найти глазами в толпе свое родное — пузо и сальную шапку.