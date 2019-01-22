Новая рекламная кампания Alexander McQueen: девушки в образе воинов, завоевателей и прекрасных русалок
Плюс один к списку самых красивых рекламных кампаний весенне-летнего сезона: в Instagram бренда Alexander McQueen появились первые кадры съемки, сделанные фотографом Джейми Хоксворт при участии Бинкс Уолтон, Джин Кэмпбелл, Кесевы Абоа, Лары Стоун и марокканки Норы Атталь. Все они позируют в вещах из новой коллекции Alexander McQueen – кожаных куртках-корсетах, напоминающих воинские доспехи, блестящих платьях, как у диснеевских принцесс, и кожаных ботинках, сделанных по последнему слову кибер-дизайна.
Напомним, предыдущий сезонный кампейн британской марки также снимал Джейми Хоуксворт, но в Сан-Франциско — «городе с богатым фоном, вызывающем воспоминания о красоте природы, важности культуры и современного общества». За основу он взял более нежный образ — девушки-бабочки, подчеркнутый полупрозрачными платьями, корсетами с «крыльями» и комбинезонами с огромными бантами.
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