Новая рекламная кампания Alexander McQueen: девушки в образе воинов, завоевателей и прекрасных русалок

Плюс один к списку самых красивых рекламных кампаний весенне-летнего сезона: в Instagram бренда Alexander McQueen появились первые кадры съемки, сделанные фотографом Джейми Хоксворт при участии Бинкс Уолтон, Джин Кэмпбелл, Кесевы Абоа, Лары Стоун и марокканки Норы Атталь. Все они позируют в вещах из новой коллекции Alexander McQueen – кожаных куртках-корсетах, напоминающих воинские доспехи, блестящих платьях, как у диснеевских принцесс, и кожаных ботинках, сделанных по последнему слову кибер-дизайна.