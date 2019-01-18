Режиссеры фильма «Маккуин» Иэн Бонот и Питер Эттедги проведут public-talk в Петербурге

Режиссеры фильма «Маккуин» — Иэн Бонот и Питер Эттедги — едут в Петербург. 13 февраля в «Манеже» состоится их public-talk о подготовках, съемках и беседах с близкими великого дизайнера Александра Маккуина. Встреча, на которую можно попасть по предварительной регистрации, пройдет на английском языке с переводчиком: режиссерам можно будет задать свой вопрос, а после — посмотреть документальную картину.