Режиссеры фильма «Маккуин» Иэн Бонот и Питер Эттедги проведут public-talk в Петербурге
Режиссеры фильма «Маккуин» — Иэн Бонот и Питер Эттедги — едут в Петербург. 13 февраля в «Манеже» состоится их public-talk о подготовках, съемках и беседах с близкими великого дизайнера Александра Маккуина. Встреча, на которую можно попасть по предварительной регистрации, пройдет на английском языке с переводчиком: режиссерам можно будет задать свой вопрос, а после — посмотреть документальную картину.
Напомним, «Маккуин» был впервые показан на фестивале Tribeca в 2018 году, став самым успешным документальным фильмом о моде. Премьера картины в России состоялась 30 октября — «Ленинград Центр» показывал его вместе с «Собака.ru».
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