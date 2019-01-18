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Модель агентства Oldushka — петербуржец Сергей Арктика — дебютировал на Неделе моды в Париже

47-летний Сергей Арктика — модель агентства Oldushka и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — дебютировал на Неделе мужской моды в Париже. Он принял участие в первом показе экс-дизайнера Dior Homme Криса ван Аша для Berluti — в строгом пальто, «мраморной» рубашке и с огромной сумкой. 

 

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Шоу Berluti прошло в Опера Гарнье: модели дефилировали среди колонн, спускались к гостям по лестницам и переглядывались с статуями греческих богинь. Крис ван Аш замешал в коллекции мотоспорт и классику: брюки, как у гонщиков, сочетались с драповыми пальто, а спортивные перчатки стилизовали розовые костюмы. 

  • Кампейн «Пышечки» от Ginza, фото: Максим Баев

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