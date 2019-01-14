49-летняя искусствовед из Петербурга представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик-2019»

49-летняя петербурженка Светлана Исаеева стала представительницей России на конкурсе «Миссис Вселенная Класссик-2019». Его финал, в котором примут участие самые красивые женщины старше 40 лет из США, Европы и Азии, пройдет в столице Болгарии — Софии — с 19 по 24 января.

В рамках конкурса участницы посещают детские дома, встречаются с журналистами и репетируют финальный перфоманс. На нем претенденток на звание «Миссис Вселенная Класссик-2019» ждут творческий этап, дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах, а также презентация себя и своих достижений. Светлана Исаеева — выпускница консерватории и театральной академии, член Союза Работников культуры, председатель правления Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации культуры и искусства «Академия Странствий» и обладательница титула «Миссис Санкт-Петербург Классик». В последние годы Светлана занимается развитием социального проекта — реконструкции сражения Александра Невского.