Louis Vuitton выпустили лукбук pre-fall коллекциии — в нем снялись 17 амбассадоров бренда

Louis Vuitton решили показать рекордное количество своих амбассадоров, сняв их в лукбуке новой pre-fall коллекциии. Алисия Викандер, Леа Сейду, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли, Хлое Грейс Морец, трансгендерная актриса Инда Мур и еще 11 лиц бренда, которые появляются в нарядах от Николя Гескьера на красных дорожках киноцеремоний, теперь позируют в барочных платьях, архитектурных жакетах, олдскульных кардиганах, анималистичных блузах и шляпках-таблетках, которых еще нет ни у кого.

«Я решил, что будет круто снять их в лукбуке межсезонной коллекции, которую мы не показываем на подуиме. Мнение этих девушек — сильных, уверенных в себе и отражающих эклектичность женской идентичности — для меня очень важно», — рассказывает Николя Гескьер. Напомним, в начале 2019 года Louis Vuitton выпустили рекламную кампанию весенне-летней линейки, в которой снялись любимые модели дизайнера — Натали Вестлинг, Сигни Вейтберг и Маша Скокова из Петербурга.