Октябрина Максимова из Петербурга вошла в десятку самых красивых девушек мира

23-летняя жительница Петербурга Октябрина Максимова заняла 8 место в рейтинге 100 самых красивых девушек мира по версии платформы TC Calendar. Она составляет список по результатам голосования в социальных сетях и оценкам независимых экспертов — видео с оглашением итогов уже набрало больше четырех миллионов просмотров на Youtube.

В составленном рейтинге Максимова опередила Тину Кунаки, Кейт Бекиснейл, Марион Котийяр, Алисию Викандер, Натали Портман, Приянку Чопру, Марго Робби, Галь Гадот и Эмилию Кларк. Лидером голосования и самой красивой девушкой 2018-го стала французская актриса Тилан Блондо. В прошлом году Октябрина Максимова, переехавшая в Петербург из Новгорода для учебы в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики и для работы моделью, заняла в том же рейтинге 16 место. В комментарии «Собака.ru» она рассказывала: «Мои фотографии пользуются популярностью в социальных сетях. В 2016 году их увидели TC Calendar, разместили на 95 месте и продолжают выдвигать мою кандидатуру для участия в голосовании».