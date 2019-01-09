Видео: историк моды Мэган Виртанен о том, чего нам ждать от фэшн-индустрии в будущем

Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртатен выпустила общедоступную видео-лекцию в двух частях в рамках проекта «Ямал — центр арктической моды». Она посвящена будущему фэшн-индустрии: тому, как меняется покупательское поведение, чем закончится война люкса и масс-маркета, что мы будем носить в ближайшие пять лет, для чего нужны виртуальные модели, и заменит ли искусственный интеллект дизайнеров. Бесценный фэшн-экскурс, который длится чуть больше часа, можно посмотреть на Youtube совершенно бесплатно.