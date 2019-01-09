Видео: историк моды Мэган Виртанен о том, чего нам ждать от фэшн-индустрии в будущем
Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртатен выпустила общедоступную видео-лекцию в двух частях в рамках проекта «Ямал — центр арктической моды». Она посвящена будущему фэшн-индустрии: тому, как меняется покупательское поведение, чем закончится война люкса и масс-маркета, что мы будем носить в ближайшие пять лет, для чего нужны виртуальные модели, и заменит ли искусственный интеллект дизайнеров. Бесценный фэшн-экскурс, который длится чуть больше часа, можно посмотреть на Youtube совершенно бесплатно.
Другие лекции Мэган Виртанен — например, о свадебных платьях советского времени, модных клише любимых кинофильмов и истории траурных образов (да-да!) — можно посмотреть на сайте историямоды.рф. Также историк моды выступает с лекциями на городских площадках: следующая — «Балет и мода» — состоится в Шереметевском дворце уже 13 января. Купить билеты можно по ссылке.
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