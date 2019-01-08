Dior показали весенне-летнюю рекламную кампанию — в честь Лои Фуллер, Пины Бауш и Айседоры Дункан

Мировые бренды продолжают выпускать рекламные кампании к весенне-летнему сезону, повторяя в них мотивы из недавних фэшн-шоу. Так, Dior, посвятившие новую ready-to-wear коллекцию балету , пригласили британского фотографа Харли Вейр в качестве режиссера, а моделей Рут Белл и Селену Форрест для ролей Пины Бауш и Айседоры Дункан.

Девушки, одетые в сетчатые платья, нюдовые боди, плиссированные юбки и переизданные жакеты Dior Bar, исполняют па вместе с профессиональными танцовщицами балета. Так креативный директор бренда Мария Грация Кьюри показывает удобство и функциональность вещей из новой коллекции. «В своей работе я воспеваю красоту человеческого тела — через одежду и те возможности, которые она дает нам для создания желаемого образа как в глазах окружающих, так и в нашем собственном представлении», — рассказала она.