60 лучших образов звезд с красных дорожек за 2018 год
В течение всего 2018 года «Собака.ru» вела отчеты с красных дорожек кинофестивалей, музыкальных премий и фэшн-награждений. Теперь мы публикуем рейтинг самых модно одетых знаменитостей и их стилистов: от Кейт Бланшетт и Тильды Суинтон до Эзры Миллера и Тимоти Шаламе.
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Рианна в Maison Margiela на Met Gala-2018
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Кейт Бланшетт в Alexander McQueen и в украшениях Chopard на закрытии Каннского кинофестиваля
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Анджелина Джоли в Ralph & Russo на церемонии BAFTA
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Тимати Шаломе в Alexander McQueen на премьере фильма «Красивый мальчик»
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Тильда Суинтон в Haider Ackermann на Венецианском кинофестивале
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Дженнифер Лоуренс в Dior на церемонии BAFTA
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Леди Гага в Valentino на Венецианском кинофестивале
Звезда фильмов «Кэрол», «Жасмин» и «Золотой Век» Кейт Бланшетт в уходящем году стала шоу-стоппером всех торжественных церемоний. Именно она задала тренд на костюмы с гигантскими бантами, появившись в образе от Alexander McQueen на закрытии Каннского кинофестиваля. Благодаря ей (и Кейт Миддлтон, конечно) носить вечерние платья по два раза перестало быть моветоном — теперь это называется «стремлением к осознанному потреблению». Только Кейт позволено «изменять» брендам, которые она должна рекламировать по контракту амбассадора, с Mary Katrantzou, Givenchy и вообще с чем хочется. И, наконец, лишь она одинаково классно смотрится в страусиных перьях, аляповатых принтах и скучных (но только на первый взгляд!) монохромных костюмах.
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Эзра Миллер в Moncler Genius на премьере фильма «Фантастические твари: преступления Гриндевальда»
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Кейт Бланшетт в Mary Katrantzou на Каннском кинофестивале
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Джессика Бил в Ralph & Russo и Джастин Тимберлейк на церемонии «Эмми»
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Николь Кидман в Armani Prive на церемонии «Оскар»
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Джулианна Мур в Givenchy и в украшениях Chopard на открытии Каннского кинофестиваля
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Майли Сайрус в Zac Posen на церемонии «Грэмми»
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Клэр Фой в Valentino на открытии Венецианского кинофестиваля
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Арми Хаммер на церемонии «Оскар»
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Зои Кравиц в Yves Saint Laurent Vintage на Met Gala-2018
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Джиджи Хадид в Versace на церемонии CFDA
«Эффектом Кейт Бланшетт», но среди мужчин, обладает актер «Фантастических тварей» Эзра Миллер. После появлений в белоснежной шубе, цветочном костюме Dior и куртке-платье Moncler Genius (в совершенно неузнаваемом луке с накрашенными губами!) ему присвоили звание квир-королевы 2018 года. Конкуренцию в смелости выходов Эзре составляет лишь Тимоти Шаламе, который вслед за своим любимым дизайнером Хайдером Акерманном отказался от Berluti в пользу самых необычных костюмов Haider Ackermann, Alexander McQueen и Calvin Klein 205W39NYC.
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Леди Гага в Alexander McQueen на премьере фильма «Звезда родилась»
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Рэйчел Броснахэн в Oscar de la Renta на церемонии «Эмми»
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Дженнифер Лоуренс в Dior на премьере фильма «Красный воробей»
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Скарлетт Йохансон в Balmain на церемонии «Эмми»
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Бейонсе в Nicolas Jebran на церемонии «Грэмми»
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Эмилия Кларк в Valentino на премьере фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории»
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Розамунд Пайк в Givenchy на церемонии The Fashion Awards-2018
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Кейт Бланшетт в Armani Privé на Каннском кинофестивале
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Амаль Клуни в Richard Quinn и Джордж Клуни на Met Gala-2018
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Хелен Миррен в Reem Acra на церемонии «Оскар-2018»
Звание «Открытие года» мы бы присудили Леди Гаге, чей выбор платьев на красные дорожки трансформировался вслед за амплуа. Для турне в честь премьеры фильма «Звезда родилась», где она впервые сыграла главную роль по приглашению режиссера Брэдли Купера, стилисты знаменитости подобрали образы из главных кутюрных коллекций года. Причем не только 2018-го — на просмотр ленты в Лондоне Леди Гага приехала в платье Alexander McQueen 2013 года выпуска.
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Марго Робби в Chanel на церемонии «Оскар»
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Блейк Лавли в Atelier Versace на Met Gala-2018
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Клэр Фой в Stella McCartney на церемонии «Золотой глобус»
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Лана Дель Рей и Джаред Лето в Gucci на Met Gala-2018
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Эмбер Херд в Valentino на Каннском кинофестивале
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Наоми Кэмпбелл в Calvin Klein 205W39NYC на церемонии CFDA-2018
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Сирша Ронан в Atelier Versace на церемонии «Золотой глобус»
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Карла Бруни в Dior на Каннском кинофестивале
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Стефани Робинсон на церемонии «Эмми»
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Эмилия Кларк в Dior и в украшениях Bvlgari на Каннском кинофестивале
Самым частым брендом на красных дорожках стал Givenchy: спасибо Меган Маркл, выбравшей креативного директора модного дома Клэр Уэйт Келлер в качестве дизайнера своего свадебного наряда. Вслед за новоиспеченной герцогиней Сассекской его носят Джулианна Мур, Розамунд Пайк и Роузи Хантингтон-Уайтли, причем как на церемониях с black-tie дресс-кодом, так и на вечеринках с коктейльными образами. Хотя вангуем, в следующем году Givenchy (как и Atelier Versace, Valentino и Christian Dior) потеснит лауреат премии H&M Design Award-2017 Ричард Куинн: после того, как на его шоу в Лондоне пришла сама королева Елизавета II, за нарядами дизайнера для красных дорожек выстраиваются Тильда Суинтон, Наоми Уоттс и Амаль Клуни.
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Фрэнсис Макдорманд в Valentino на Met Gala-2018
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Сирша Ронан в Calvin Klein by Appointment на церемонии «Оскар»
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Вупи Голдберг в Christian Siriano на церемонии CFDA-2018
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Даррен Крис в Dolce & Gabbana на Met Gala-2018
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Анжела Сарафян в Christian Siriano на церемонии «Эмми»
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Джесси Глинн на церемонии The Fashion Awards-2018
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Джессика Честейн в Armani Prive на церемонии «Золотой Глобус»
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Майка Монро в Stella McCartney на церемонии «Эмми»
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Милли Бобби Браун в Calvin Klein by Appointment на церемонии «Золотой Глобус»
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Эмелин Валад в Saint Laurent на Каннском кинофестивале
Амаль появилась в Richard Quinn на Балу Института Костюма в Нью-Йорке — самом модном мероприятии года, которое демонстрирует совместные работы дизайнеров и знаменитостей на заданную тему. В 2018 году ей была религия: посмотрите на костюмы Сары Джессики Паркер, Ланы Дель Рей, Джареда Лето и ведущей Met Gala Рианны, с ног до головы усыпанной стразами, бисером и камнями. А вот на самой красивой церемонии — телевизионной «Эмми» — звезды предпочли скандинавский минимализм, установив главный тренд современных красных дорожек. Платье может быть простым, однотонным и лишенным декора, зато украшения (моносерьга, кафф, браслет и ожерелье) должны восполнять недостаток роскоши в образе.
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Зои Дойч в Elie Saab Couture на церемонии «Оскар»
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Зейн Малик в Richard James на церемонии «Грэмми»
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Сэди Синк в Chanel на «Премии Гильдии киноактеров США»
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Чедвик Боузман на церемонии «Оскар»
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Джессика Бил в Christian Dior на церемонии «Золотой Глобус»
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Джаред Лето в Gucci на афтепати церемонии «Оскар»
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Люпита Нионго на церемонии BAFTA-2018
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Наталия Дайер в Christian Dior на «Премии Гильдии киноактеров США»
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Клэр Фой в Calvin Klein by Appointment на церемонии «Эмми»
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Роузи Хантингтон-Уайтли в Givenchy на церемонии The Fashion Awards-2018
Фото: REX/Shutterstock
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