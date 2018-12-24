60 лучших образов звезд с красных дорожек за 2018 год

Звезда фильмов «Кэрол», «Жасмин» и «Золотой Век» Кейт Бланшетт в уходящем году стала шоу-стоппером всех торжественных церемоний. Именно она задала тренд на костюмы с гигантскими бантами, появившись в образе от Alexander McQueen на закрытии Каннского кинофестиваля. Благодаря ей (и Кейт Миддлтон, конечно) носить вечерние платья по два раза перестало быть моветоном — теперь это называется «стремлением к осознанному потреблению». Только Кейт позволено «изменять» брендам, которые она должна рекламировать по контракту амбассадора, с Mary Katrantzou, Givenchy и вообще с чем хочется. И, наконец, лишь она одинаково классно смотрится в страусиных перьях, аляповатых принтах и скучных (но только на первый взгляд!) монохромных костюмах.