Петербурженка заняла второе место в конкурсе «Супермодель Вселенной-2018»
«Миссис Санкт-Петербург-2018» 30-летняя Евгения Мягких заняла второе место в конкурсе «Супермодель Вселенной-2018», который проходил с 10 по 14 декабря на острове Себу, на Филиппинах. Девушка уступила корону победительницы украинке Марине Кищук.
Евгения живет на три города: Петербург, Геленджик и Омск. Здесь она воспитывает двоих детей и работает на коммерческие бренды. За плечами девушки — показы на Неделях моды Милана и Парижа, звание «Мастер спорта России по фехтованию» и участие в телевизионном шоу «Американский жених» на телеканале «Пятница».
Фото: архивы пресс-службы, @myagkikh_evgeniya
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