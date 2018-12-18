Петербурженка заняла второе место в конкурсе «Супермодель Вселенной-2018»

Евгения живет на три города: Петербург, Геленджик и Омск. Здесь она воспитывает двоих детей и работает на коммерческие бренды. За плечами девушки — показы на Неделях моды Милана и Парижа, звание «Мастер спорта России по фехтованию» и участие в телевизионном шоу «Американский жених» на телеканале «Пятница».