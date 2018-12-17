В «Росфото» открылась выставка фотографа Владимира Сычева — с портретами Сен-Лорана, Лагерфельда, Кабакова и Барышникова
В музее «Росфото» открылась выставка «От советской эпохи до великих кутюрье» со снимками Владимира Сычева — одного из самых печатаемых фотографов мира, сотрудничавшего с Vogue, Paris Match, Le Figaro, Life и Stern. На ней представлены портреты Карла Лагерфельда, Ива Сен-Лорана, Поля Берже, Романа Полански, Кензо Такада, Михаила Барышникова, Ильи Кабакова и других представителей богемной элиты 80-х и 90-х годов. Увидеть их можно будет до 10 февраля 2019 года.
Напомним, Владимир Сычев родился в 1945 году в Казани, окончил Казанский Авиационный институт и долгое время работал радиоинженером на Байконуре — пока в 1960-х годах не увлекся уличной фотографией. Он переехал в Москву, где оформлял музыкальные пластинки, книги и журналы, а позже эмигрировал во Францию, где первым показал снимки повседневной жизни в СССР, познакомился с Хельмутом Ньютоном и по его рекомендации стал публиковаться в журналах Vogue, Life и Stern. Владимир Сычев — первый фотограф, с которым французский Vogue начал работать по контракту, а также самый печатаемый фотохудожник в мире. Его работы собраны в частных и музейных коллекциях, в том числе в музее Помпиду в Париже.
Что: выставка фотографа Владимира Сычева в «Росфото»
Где: музей «Росфото», Большая Морская ул., 35
Когда: с 15 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года
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