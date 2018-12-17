В «Росфото» открылась выставка фотографа Владимира Сычева — с портретами Сен-Лорана, Лагерфельда, Кабакова и Барышникова

Напомним, Владимир Сычев родился в 1945 году в Казани, окончил Казанский Авиационный институт и долгое время работал радиоинженером на Байконуре — пока в 1960-х годах не увлекся уличной фотографией. Он переехал в Москву, где оформлял музыкальные пластинки, книги и журналы, а позже эмигрировал во Францию, где первым показал снимки повседневной жизни в СССР, познакомился с Хельмутом Ньютоном и по его рекомендации стал публиковаться в журналах Vogue, Life и Stern. Владимир Сычев — первый фотограф, с которым французский Vogue начал работать по контракту, а также самый печатаемый фотохудожник в мире. Его работы собраны в частных и музейных коллекциях, в том числе в музее Помпиду в Париже.