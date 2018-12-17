Девушка-трансгендер впервые приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная»
В бангкокском выставочном центре Impact Arena прошел финальный этап конкурса «Мисс Вселенная-2018»: корону победительницы получила красавица из Филиппин Катриона Грэй, а россиянка Юлия Полячихина не вошла в первую двадцатку. Но этот конкурс запомнится не столько новой обладательницей титула, сколько участием модели-трансгендера Анджелы Понсе — о том, что она выступит на «Мисс Вселенной» «Собака.ru» писала еще летом этого года.
Анджела Понсе, признанная главной красавицей Испании, стала первой девушкой-трансгендером в истории конкурса «Мисс Вселенная», но призового места не заняла. Как рассказывала Понсе в интервью Associated Press, победа в финале для нее не главное: «Если мое участие будет способствовать тому, чтобы мир сделал шаг вперед, то это будет моя личная корона, которая всегда будет со мной». В 2015 году девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Мира», но в день соревнований узнала, что правила не позволяют трансгендерной женщине претендовать на победу: «Я должна была продолжать выступать, и это было ужасно, — рассказывала она. — Но после того, как я попала в финал конкурса "Мисс Вселенной", организаторы "Мисс Мира" тоже изменили свои правила. Я изменила эти правила!»
Напомним, в 16 лет Понсе начала гормональную терапию, завершив коррекцию пола через операцию в возрасте 24 лет. Девушка выбрала для себя карьеру модели и стала участвовать в конкурсах красоты — «Мисс Испания-2018» стал для нее победным.
Фото: @angelaponceofficial
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.