Кто самый модный в Петербурге: 5 героев, которые виртуозно носят винтаж
Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.
Во-первых, носить #винтаж — это, вопреки перепотреблению, новая сознательность. Посмотрите на тех, кто делает это виртуозно, — и не надо стесняться!
Анна Вас
владелица винтажного магазина Old Baby Vintage, @annavas_annanas
«В Петербурге есть важная черта, отличающая его от других городов, — черный юмор, это как умирать с запекшейся улыбкой на лице. И мне кажется, он выражается в одежде: в почете некий стеб над модой, некое смехотворство. Здесь настолько все плохо, что можно делать еще хуже. Сейчас меня привлекает сочетание русскости с городскими трендами: павловопосадский платок с мегасовременным пуховиком, чтобы быть такой боярыней в кроссовках. В моем магазине винтажа, как и в моем стиле, полная эклектика: многое привожу из Финляндии, но есть поставщик, который добывает мне советский винтаж прямо с бирками и обожаемые мной вещи фабрики „Большевичка“, их огромные леопардовые шубы — это мегахит. Мой любимый предмет — кимоно, у меня их штук сорок. Я и сама ношу, и в магазине продаю, мы нашли мастеров в Японии, которые шьют их вручную, есть даже дождевики в стиле кимоно».
Саша Каролик
владелица винтажного магазина Kissa Market, @valeryfabricius
Одна из пропавших героинь культового фильма Питера Уира «Пикник у Висячей скалы» материализовалась в Петербурге. Владелица винтажного магазина Kissa Market следует эпиграфу киноленты, словам Эдгара По: «Что видим мы и что видят в нас есть только сон и сон внутри другого сна». В викторианских платьях, соломенных шляпках, кружевах и воротничках она позирует на кладбищах, в церквях и разрушенных особняках. Кстати, в этом году вышел запредельно эстетский мини сериал по мотивам фильма 1975 года, просмотром которого мы горячо рекомендуем вдохновиться.
Лиза Гусевская
фэшн-блогер, @lizagysevskaya
«Для моего винтажного магазина @commeunefillestore я собираю одежду по принципу „Если никто не купит, буду носить сама“. Поэтому иногда мне реально сложно с чем-то расстаться, настолько крутые бывают вещи. И я не вешаю в магазин все сразу, а раз в месяц собираю коллекцию по определенному принципу или настроению: например, для декабря я подготовила уникальный улов под тегами #теплое, #стильное, #хайповое. Я решила заниматься секонд-хендом из-за того, что мир переполнен одеждой. Я думаю об истощении ресурсов, но понимаю, что многие предвзято относятся к вторичному рынку, из-за этого выбираю только самое потрясающее качество. Мне многие пишут в инстаграм с предложением рекламировать бренды, но я никогда, ни за какие деньги не буду освещать то, что мне не нравится. Вообще, заработок не был моей целью, наверное поэтому все получается искренне и находит отклик у людей. Мое открытие — корейский суперпопулярный бренд ADЕR, они делали коллаборации с Puma и Maison Kitsune. С владельцами я знакома уже года три, они нашли меня в сети как инфлюенсера, и я очень рада, что наконец они выходят на Россию».
Наталья Метелица
директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
Минутка жгучей зависти — кутюрные платья от Кардена и Сен-Лорана директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства не искала на блошиных рынках и не покупала за дикие деньги в винтажном храме парижского Пале-Рояля. Их подарили Наталье Ивановне сами модельеры.
Яна Брук
фэшн-коллекционер, @raroset
Выкупив большую часть редкой коллекции Roberta Di Camerino после закрытия венецианского ателье марки, основательница винтажного магазина @raroset не спешит продавать платья и пальто кутюрного качества, а собирается передать некоторые предметы в музейные собрания. Сшитые вручную плащи и пальто Яна носит и сама: почти невозможно перейти на другие марки, привыкнув к тканям, произведенным на фабрике Loro Piana, и идеальной посадке. Дизайнер марки Джулиана Камерино придумала в 1960-х логотип и it-bag, которые носили Грейс Келли и Элизабет Тейлор. С раритетным зонтиком и сумкой с буквой R Яна точно не расстанется.
Проект: Ксения Гощицкая
Фото: Николай Зверков, Михаил Григорьев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Евгения Сомова, Алена Кондратьева, Янина Вельберг, Анна Кова, Ника Баева
Фото: архивы пресс-служб
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2018»:
ДЛТ,
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