Кто самый модный в Петербурге: 5 героев, которые виртуозно носят винтаж

Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.

Во-первых, носить #винтаж — это, вопреки перепотреблению, новая сознательность. Посмотрите на тех, кто делает это виртуозно, — и не надо стесняться!