Mercedes-Benz Fashion Day опубликовал расписание дизайнерских показов в Петербурге

В Петербурге пройдет ежесезонный Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. 27 октября на подиуме ЦВЗ «Манеж» выступят бренды Igor Gulyaev, VIKKI и YuliaKosyak. Гуляев (одевающий Филиппа Киркорова, Голди Хоун и Шэрон Стоун!) покажет коллекцию «Сезон охоты» с джемперами, платьями и сумками с «диким» окрасом, Виктория Афанасьева презентует вещи с необычными принтами (например, с отсканированными снимками нейронов головного мозга), а Юлия Косяк присоединится к движению «09.заРОЖДЕНИЕ» моды — ее показ откроет беременная модель как доказательство красоты и стиля женщин в положении.