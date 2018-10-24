Mercedes-Benz Fashion Day опубликовал расписание дизайнерских показов в Петербурге
В Петербурге пройдет ежесезонный Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. 27 октября на подиуме ЦВЗ «Манеж» выступят бренды Igor Gulyaev, VIKKI и YuliaKosyak. Гуляев (одевающий Филиппа Киркорова, Голди Хоун и Шэрон Стоун!) покажет коллекцию «Сезон охоты» с джемперами, платьями и сумками с «диким» окрасом, Виктория Афанасьева презентует вещи с необычными принтами (например, с отсканированными снимками нейронов головного мозга), а Юлия Косяк присоединится к движению «09.заРОЖДЕНИЕ» моды — ее показ откроет беременная модель как доказательство красоты и стиля женщин в положении.
Напомним, в прошлом сезоне на MBFD в Петербурге, кроме Игоря Гуляева и Виктории Афанасьевой, выступили марки L’Erede и Ianis Chamalidy. Но самым запоминающимся событием «модного дня» стал показ финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018». Коллекции молодых дизайнеров, отобранные нашими читателями и экспертным советом, представили медийные персоны: каллиграф Покрас Лампас, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, художница и блогер Лена Шейдлина, певица Шура Кузнецова и актер Никита Волков.
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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
-
Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
-
Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
-
Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2018» на MBFD в марте
27 октября марта, ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1
18:00 — показ YuliaKosyak
19:00 — показ VIKKI (Victoria Afanaseva)
20:00 — показ Igor Gulyaev
Вход по пригласительным билетам, которые рассылают пресс-службы брендов.
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