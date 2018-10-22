Фоторепортаж: как одеваются гости российской Недели моды?

Место встречи столичных хайпбистов изменить нельзя: с началом Недели моды в Москве они собираются у ЦВЗ «Манеж» недалеко от Красной площади. Не у всех из них есть пригласительные на показы — большинство приезжают на локацию, чтобы попасть в объективы хроникеров Vogue Italia. Главный принцип, как и на Mercedes-Benz Fashion Week в Австралии, Германии и Тбилиси, — быть ярким и показать национальную идентичность. В этом русским модникам помогают свитер Gosha Rubchiskiy, пояс Alexandr Rogov, футболка Sorry I’m Not и бомбер Outlaw Moscow, а также винтажные береты, потертые плащи и плюшевые шубы из масс-маркета.