Фоторепортаж: как одеваются гости российской Недели моды?
В Москве прошел ежесезонный Mercedes-Benz Fashion Week, в рамках которого российские дизайнеры презентовали коллекции на следующие весну-лето. «Собака.ru» следила не только на происходящим на подиуме, но и за героями стритстайла — наш фотограф показывает самых ярких гостей.
Место встречи столичных хайпбистов изменить нельзя: с началом Недели моды в Москве они собираются у ЦВЗ «Манеж» недалеко от Красной площади. Не у всех из них есть пригласительные на показы — большинство приезжают на локацию, чтобы попасть в объективы хроникеров Vogue Italia. Главный принцип, как и на Mercedes-Benz Fashion Week в Австралии, Германии и Тбилиси, — быть ярким и показать национальную идентичность. В этом русским модникам помогают свитер Gosha Rubchiskiy, пояс Alexandr Rogov, футболка Sorry I’m Not и бомбер Outlaw Moscow, а также винтажные береты, потертые плащи и плюшевые шубы из масс-маркета.
В этом одно из самых больших отличий нашего стритстайла: герои не выгуливают тяжелый люкс (Alexander McQueen, Balmain, Oscar de la Renta и далее по списку), а показывают, как можно одеться красиво и одновременно дешево. Футболка Off-White, как один из самых демократичных способов приблизиться к «магии бреда», здесь замешана с полосатым лонгсливом и крупной цепью, наверняка взятой в отцовском шкафу. Дутая куртка, крепко-накрепко перетянутая ремнем, дополнена джинсами с люверсами, консервативной рубашкой, лакированными ботильонами и широкополой ковбойской шляпой (дань тенденции на вестерн-моду!). А старый кожаный пиджак не по размеру, надет на гобеленовую рубашку и стилизован авоськой с красными яблоками — гости Mercedes-Benz Fashion Week показывают экосознательность в действии.
Как будет выглядеть петербургский стритстайл, мы узнаем уже на этой неделе: Mercedes-Benz Fashion Week переместится «Манеж» на Исаакиевской площади и соберет одних из самых ярких представителей индустрии. В прошлом сезоне свои коллекции презентовали L’Erede, Ianis Chamalidy, VIKKI (Victoria Afanaseva), а также финалисты проекта «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018». Как выглядели самые стильные гости «модного дня», можно посмотреть в нашем мартовском репортаже.
Фото: Анастасия Большакова
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