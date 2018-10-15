Новая коллекция Alkhanashvili: костюмы с tie-dye, графитовые плащи и мужские юбки
Победительница конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018» Луиза Алханашвили показала третью мужскую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. До этого волгоградский дизайнер прошла стажировку в парижском институте моды Mod’Art International, которую получила за победу от экспертного совета. Наброски коллекции «Atlant», призывающей «создать мир, за который нам не будет стыдно», она делала во время обучения — вместе с преподаванием моделирования и модных тенденций Mod’Art International Себиль Карио.
Отсюда — прогресс в конструировании одежды: с минималистичных костюмов небесных тонов и расслабленных кэжуальных комбинезонов Луиза перешла на сложноскроенные шорты, деконструированные пиджаки и непропорциональные рубашки. В весьма безобидных образах на следующую весну скрывается «воинственный» посыл дизайнера: «Эта коллекция — призыв к действию, призыв к тому, чтобы обратить внимание людей на проблемы в мире. Она о противостояниях, ненависти, различиях и непонимании», — рассказывает Луиза, выдвигая свою версию мужской сексуальности 21 века. Вместо камуфляжных брюк — шерстяные юбки, black-tie костюмов — пижамные комплекты, бланковых сорочек — удлиненные рубашки с вырезами. А почему бы и нет?
Фото: архив пресс-службы
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