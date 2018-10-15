Новая коллекция Alkhanashvili: костюмы с tie-dye, графитовые плащи и мужские юбки

Отсюда — прогресс в конструировании одежды: с минималистичных костюмов небесных тонов и расслабленных кэжуальных комбинезонов Луиза перешла на сложноскроенные шорты, деконструированные пиджаки и непропорциональные рубашки. В весьма безобидных образах на следующую весну скрывается «воинственный» посыл дизайнера: «Эта коллекция — призыв к действию, призыв к тому, чтобы обратить внимание людей на проблемы в мире. Она о противостояниях, ненависти, различиях и непонимании», — рассказывает Луиза, выдвигая свою версию мужской сексуальности 21 века. Вместо камуфляжных брюк — шерстяные юбки, black-tie костюмов — пижамные комплекты, бланковых сорочек — удлиненные рубашки с вырезами. А почему бы и нет?