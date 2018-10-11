Pitti Uomo объявили имя приглашенного дизайнера международной фэшн-выставки

С 8 по 11 января во Флоренции пройдет 95-ая международная выставка мужской моды Pitti Uomo. Ее приглашенным гостем станет креативный директор бренда Y/Project. Гленн Мартенс, который покажет осенне-зимнюю коллекцию на следующий год. «Флоренция — первый город, в который я самостоятельно отправился в 17 лет, — рассказал дизайнер. — В детстве меня привлекала его артистичность. Теперь, когда у меня есть возможность провести там показ, я хочу связать его с историческим фоном, который составляет часть ДНК бренда Y/Project».