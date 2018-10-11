Pitti Uomo объявили имя приглашенного дизайнера международной фэшн-выставки
С 8 по 11 января во Флоренции пройдет 95-ая международная выставка мужской моды Pitti Uomo. Ее приглашенным гостем станет креативный директор бренда Y/Project. Гленн Мартенс, который покажет осенне-зимнюю коллекцию на следующий год. «Флоренция — первый город, в который я самостоятельно отправился в 17 лет, — рассказал дизайнер. — В детстве меня привлекала его артистичность. Теперь, когда у меня есть возможность провести там показ, я хочу связать его с историческим фоном, который составляет часть ДНК бренда Y/Project».
Напомним, в январе этого года на Pitti Uomo высадился десант из девяти российских дизайнеров: ZDDZ, Pinpinpin.it, E404, Check Ya Head, Volchok, Korobeynikov, Fusion, Affex и Crime x Punishment. Специально для «Собака.ru» они вели дневник события, в котором рассказали, как встречались с европейскими байерами, разочаровывались в экспозициях Gucci и прорывались на фэшн-показы без пригласительных.
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