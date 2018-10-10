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American Music Awards-2018: 25 самых ярких образов с красной дорожки

В лос-анджелесском Microsoft Theater прошла церемония American Music Awards, на которой традиционно награждают лучших музыкантов, композиторов и клипмейкеров года. На сцене сюрпризов не случилось — большинство статуэток забрала Тейлор Свифт, а вот на красной дорожке было много шокирующих моментов. Рассказываем о них подробнее. 

  • Дженнифер Лопес в Georges Chakra Couture 

  • Offset и Карди Би в Dolce & Gabbana 

  • Эмберд Херд в Ralph & Russo 

  • Маколей Калкин

  • Хлои и Хэлли в Valentino 

Чтобы стать шоу-стоппером вечера, Джей Ло нужно надеть розовое платье с вызывающим декольте, Карди Би — наряд из только что анонсированной коллекции Dolce & Gabbana, Тейлор Свифт — блестящий тотал-лук от Balmain, а Трэйси Эллис Росс — костюм из мужской линейки Pyer Moss. А вот Маколею Калкину достаточно просто прийти — звезда фильма «Один дома» (да, это по-прежнему самая яркая работа за всю карьеру актера) редко выходит на красные дорожки, поэтому его появление на «непрофильном» торжестве стало одним из наиболее обсуждаемых событий церемонии. 

  • Тейлор Свифт в Balmain 

  • Дуа Липа в Giambattista Valli

  • Рита Ора в Giambattista Valli 

  • Хайди Клум в Julien Macdonald

  • Сиара в Dsquared2

  • Лейтон Мистер в Sonia Rykiel 

  • Рами Малек

  • Эван Росс и Эшли Симпсон 

В остальном кажется, что звезды знали о новой теме Met Gala еще вчера, начав готовиться к майскому Балу института костюма заранее. Одеться в стиле camp (вульгарном, гротескном и сумасшедшем) получилось у большинства знаменитостей: Хайди Клум приехала на AMA в черном готичном платье, певица Poppy — в авангардной маске для лица, а танцовщица Лекси Пантера — в золотом наряде из 2007-го. На этой церемонии явно не хватало Леди Гаги в платье из сырого мяса или костюме из мыльных шариков — если уж и эпатировать публику, то по-крупному!

  • Тайра Бэнкс

  • Биби Рекса

  • Poppy

  • Трэйси Эллис Росс в Pyer Moss 

  • Ванесса Хадженс в Cushnie 

  • G-Eazy и Холзи

  • Лекси Пантера

  • Qveen Herby

Фото: vogue.com 

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