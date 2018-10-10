American Music Awards-2018: 25 самых ярких образов с красной дорожки
В лос-анджелесском Microsoft Theater прошла церемония American Music Awards, на которой традиционно награждают лучших музыкантов, композиторов и клипмейкеров года. На сцене сюрпризов не случилось — большинство статуэток забрала Тейлор Свифт, а вот на красной дорожке было много шокирующих моментов. Рассказываем о них подробнее.
Чтобы стать шоу-стоппером вечера, Джей Ло нужно надеть розовое платье с вызывающим декольте, Карди Би — наряд из только что анонсированной коллекции Dolce & Gabbana, Тейлор Свифт — блестящий тотал-лук от Balmain, а Трэйси Эллис Росс — костюм из мужской линейки Pyer Moss. А вот Маколею Калкину достаточно просто прийти — звезда фильма «Один дома» (да, это по-прежнему самая яркая работа за всю карьеру актера) редко выходит на красные дорожки, поэтому его появление на «непрофильном» торжестве стало одним из наиболее обсуждаемых событий церемонии.
В остальном кажется, что звезды знали о новой теме Met Gala еще вчера, начав готовиться к майскому Балу института костюма заранее. Одеться в стиле camp (вульгарном, гротескном и сумасшедшем) получилось у большинства знаменитостей: Хайди Клум приехала на AMA в черном готичном платье, певица Poppy — в авангардной маске для лица, а танцовщица Лекси Пантера — в золотом наряде из 2007-го. На этой церемонии явно не хватало Леди Гаги в платье из сырого мяса или костюме из мыльных шариков — если уж и эпатировать публику, то по-крупному!
Фото: vogue.com
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