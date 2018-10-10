American Music Awards-2018: 25 самых ярких образов с красной дорожки

В остальном кажется, что звезды знали о новой теме Met Gala еще вчера, начав готовиться к майскому Балу института костюма заранее. Одеться в стиле camp (вульгарном, гротескном и сумасшедшем) получилось у большинства знаменитостей: Хайди Клум приехала на AMA в черном готичном платье, певица Poppy — в авангардной маске для лица, а танцовщица Лекси Пантера — в золотом наряде из 2007-го. На этой церемонии явно не хватало Леди Гаги в платье из сырого мяса или костюме из мыльных шариков — если уж и эпатировать публику, то по-крупному!