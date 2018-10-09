Пенелопа Крус стала новым амбассадором бренда Chanel

WWD опубликовал кадр из рекламной кампании круизной коллекции Chanel — его лицом стала испанская актриса Пенелопа Крус. О том, что звезда фильмов «Ванильное небо», «Возвращение» и «Вики Кристина Барселона» назначена амбассадором бренда, стало известно в июле этого года — с тех пор она появлялась в платьях от Лагерфельда на голливудских церемониях и кинопремьерах.