Пенелопа Крус стала новым амбассадором бренда Chanel
WWD опубликовал кадр из рекламной кампании круизной коллекции Chanel — его лицом стала испанская актриса Пенелопа Крус. О том, что звезда фильмов «Ванильное небо», «Возвращение» и «Вики Кристина Барселона» назначена амбассадором бренда, стало известно в июле этого года — с тех пор она появлялась в платьях от Лагерфельда на голливудских церемониях и кинопремьерах.
Напомним, в этом году лицом Chanel стала еще одна актриса — Марго Робби. Она снялась в рекламе линейки Coco Neige, предназначенной для зимнего отдыха.
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