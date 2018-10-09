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Пенелопа Крус стала новым амбассадором бренда Chanel

WWD опубликовал кадр из рекламной кампании круизной коллекции Chanel — его лицом стала испанская актриса Пенелопа Крус. О том, что звезда фильмов «Ванильное небо», «Возвращение» и «Вики Кристина Барселона» назначена амбассадором бренда, стало известно в июле этого года —  с тех пор она появлялась в платьях от Лагерфельда на голливудских церемониях и кинопремьерах. 

Напомним, в этом году лицом Chanel стала еще одна актриса — Марго Робби. Она снялась в рекламе линейки Coco Neige, предназначенной для зимнего отдыха.

  • Пенелопа Крус в Chanel на церемонии «Эмми-2018»

  • Пенелопа Крус в Chanel 

  • Пенелопа Крус в Chanel 

  • Пенелопа Крус в Chanel 

 
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