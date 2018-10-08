Видео: как Chanel создавали костюмы для выступления Дианы Вишневой в Парижской опере

Прима-балерина Мариинского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева вернулась на сцену после декретного отпуска. Костюмы для ее выступления на гала-вечере открытия сезона Парижской оперы создали Chanel по эскизам арт-директора Карла Лагерфельда. На Youtube-канале модного дома появилось видео с рабочим процессом, где команда Chanel примеряет получившиеся монохромные платья на Диану Вишневу и ее партнершу по сцене — директора балетной труппы Орели Дюпон. Вместе они исполнили постановку Охада Нахарина «B/olero» — на одну из любимейших композиций Карла Лагерфельда.