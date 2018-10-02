Как в Петербурге появился бренд одежды для людей на инвалидных колясках, который отметили в Tommy Hilfiger?

Валерия: Когда я еще только раздумывала над идеей, мне предложили принять участие в международном конкурсе социального предпринимательства International Festival of Social Entrepreneurship, который ИТМО проводит с Калифорнийским университетом UCLA. Его цель — обмен знаниями между российскими и американскими студентами, но кроме этого, на конкурсе учат грамотно развивать проект, представлять его публике и искать инвесторов. Рассказывать о нем нужно на английском языке, поэтому я попросила помощи у «полиглота» Полины.

Полина: На International Festival of Social Entrepreneurship мы рассказали об идее создания одежды для людей на колясках, которые, как правило, говорят об одних и тех же проблемах. Это неудобная заниженная талия у брюк и области на рукавах, изнашивающиеся при самостоятельном прокручивании колеса. Такие проекты в России есть, но вещи, которые у них получаются, — скучные и немодные. Поэтому мы предложили придумать адаптивную одежду самим воспитанницам павловского интерната: у них получились пусть и неаккуратные, но «живые» эскизы.

Валерия: Для победы (и дальнейшей стажировки в Калифорнийском университете) нам не хватило нескольких баллов. Одно из призовых мест занял проект eDonor Романа Малюшкина — это система регистрации на День донора, которую ввели сначала в университете ИТМО, а позже и в других петербургских вузах. Еще один приз достался приложению Word Pad, который упрощает систему голосования на различных конкурсах — баллы за тот или иной проект можно выставлять на планшете, а не на бумажке.