Как в Петербурге появился бренд одежды для людей на инвалидных колясках, который отметили в Tommy Hilfiger?
Студентки факультета дизайна СПбГУПТД Валерия Кудрина и Полина Андреева создали бренд Limitless Fashion с красивой адаптивной одеждой для людей на колясках — на днях он вошел в список важнейших фэшн-стартапов по версии американской компании Tommy Hilfiger. «Собака.ru» первая поговорила с девушками о том, чем их коллекции отличаются от обычных, кто помогает в создании модных эскизов, и как в дальнейшем будет развиваться проект.
Валерия: Я приехала в Петербург из села Завьялово Удмуртской области — поступать на факультет дизайна костюма в СПбГУПТД. Изначально я вообще не знала о существовании вузов, где готовят так называемых «модельеров» — рисовала эскизы костюмов и мечтала когда-нибудь воплотить их в жизнь. Рассматривая рисунки, преподавательница в художественной школе пророчила мне карьеру дизайнера и советовала читать об этой профессии в журналах и книгах. Поэтому когда я собиралась на вступительные экзамены в Петербург, в первую очередь положила в сумку блокнот с эскизами и российский Vogue.
Помимо рисования, я всегда занималась различными благотворительными акциями — в школе у меня даже был свой отряд волонтеров. В Петербурге этой части жизни мне не хватало, поэтому я стала помогать ребятам из интернатов и детских домов. Одним из них стало учреждение в Павловске, для которого я придумала проект «Письмо для друга». В его рамках дети из Ленобласти поддерживали общение с ребятами из Ижевска посредством «живых» бумажных писем. Идея просуществовала недолго — после 4-5 писем угас интерес. Тогда одна из девочек-волонтеров предложила мне сделать благотворительный проект, связанный с моей основной специальностью. И почему я до этого не додумалась сама?
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Эскизы первой коллекции Limitless Fashion, сделанные воспитанницами Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске
Валерия: Когда я еще только раздумывала над идеей, мне предложили принять участие в международном конкурсе социального предпринимательства International Festival of Social Entrepreneurship, который ИТМО проводит с Калифорнийским университетом UCLA. Его цель — обмен знаниями между российскими и американскими студентами, но кроме этого, на конкурсе учат грамотно развивать проект, представлять его публике и искать инвесторов. Рассказывать о нем нужно на английском языке, поэтому я попросила помощи у «полиглота» Полины.
Полина: На International Festival of Social Entrepreneurship мы рассказали об идее создания одежды для людей на колясках, которые, как правило, говорят об одних и тех же проблемах. Это неудобная заниженная талия у брюк и области на рукавах, изнашивающиеся при самостоятельном прокручивании колеса. Такие проекты в России есть, но вещи, которые у них получаются, — скучные и немодные. Поэтому мы предложили придумать адаптивную одежду самим воспитанницам павловского интерната: у них получились пусть и неаккуратные, но «живые» эскизы.
Валерия: Для победы (и дальнейшей стажировки в Калифорнийском университете) нам не хватило нескольких баллов. Одно из призовых мест занял проект eDonor Романа Малюшкина — это система регистрации на День донора, которую ввели сначала в университете ИТМО, а позже и в других петербургских вузах. Еще один приз достался приложению Word Pad, который упрощает систему голосования на различных конкурсах — баллы за тот или иной проект можно выставлять на планшете, а не на бумажке.
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Первая коллекция Limitless Fashion, созданная вместе с воспитанницами Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске
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Первая коллекция Limitless Fashion, созданная вместе с воспитанницами Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске
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Первая коллекция Limitless Fashion, созданная вместе с воспитанницами Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске
Полина: Хоть мы и не победили, конкурс помог выстроить бизнес-модель нашего бренда Limitless Fashion. С ней мы потом участвовали в социальной программе «Ты нужен людям», на одном из этапе которой отшили первую коллекцию. Да, это были три платья, которые нарисовали девочки из павловского интерната — вы бы видели лица, когда мы их привезли!
Валерия: В каждом из образов были фишки, которые облегчали процесс одевания девочкам на колясках. Это качественный трикотаж с антипиллингуемой обработкой, которая предотвращает появление катышков, а также свободный крой и удобные липучки вместо пуговиц и молний. Плюс, мы учли внешние особенности девочек — им по 16-17 лет, но из-за отклонений в развитии они выглядят гораздо младше.
Полина: Вторую и пока последнюю коллекцию Limitless Fashion мы сделали для более взрослой аудитории — мужчин и женщин от 20 до 45 лет, которые уже трудоустроены или планируют искать работу. Они ведут активный образ жизни, много гуляют, посещают театры и выставки. Целевая аудитория сама рассказывает нам о своих увлечениях и о том, чего им не хватает для комфортной жизни: мы обдумываем, делаем эскизы, ищем фурнитуру и отшиваем, закладывая в процесс собственные финансы.
Валерия: О конкурсе Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge, который компания проводит для оценки важных модных стартапов, мы узнали из новостей — постоянно следим за тем, что происходит в области социального проектирования. Подали электронную заявку, описав название, миссию, аудиторию, социальную и бизнес-составляющие проекта, и по итогам отборочного тура прошли на следующий этап. В финал конкурса, где на днях выбрали семь финалистов, мы не попали, но для нас огромная часть, что Limitless Fashion заметили и признали на международном уровне. Это ускорило разработку брендбука, помогло найти креативные решения и вывело нас на новый уровень презентации проекта.
Полина: Сейчас мы расширяем команду — ищем специалистов по SMM и PR, конструкторов, технологов и менеджера будущего интернет-магазина. Раньше наши коллекции нельзя было купить — мы делали их, чтобы «прочувствовать» нишу и получить обратную связь от людей с ограниченными возможностями. Теперь планируем делать одежду на продажу — причем не только для девушек и парней на колясках, но и для ребят с протезами. Многие из них отказываются от красивых вещей из-за их неудобства — и это в эру развития techwear!
Фото: архивы Валерии и Полины
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