Michael Kors купили Versace — что это значит? Объясняет Донателла Версаче
Компания Michael Kors, которая стремится стать конкурентом фэшн-концернов LVMH, Kering и Richemont, выкупила бренд Versace за 2 млрд долларов. Дизайнер марки Донателла Версаче и исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол объяснили, как решение повлияет на развитие коллекций — их разговор записало издание The Business of Fashion.
Партнеры объясняют, что Versace не перестанет быть люксовым брендом (и даже не станет уменьшать глубину вырезов на платьях!). Единственное, что изменится в компании — масштаб выпуска обуви и аксессуаров, которые сейчас составляют лишь 35% всех коллекций. Также Versace будет развивать онлайн-продажи, увеличит число бутиков с 200 до 300 и станет больше работать с инфлюэнсерами, поэтому скоро мы увидим бренд Versace не только на Ирине Шейк, Джей Ло и Блейк Лайвли, но и на других мировых артистах и блогерах. При этом семья Версаче останется в совете управления, а Донателла, Санто и Аллегра Версаче станут акционерами Michael Kors holdings, который уже переименовался в Capri Holdings Limited.
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