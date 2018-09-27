Michael Kors купили Versace — что это значит? Объясняет Донателла Версаче

Партнеры объясняют, что Versace не перестанет быть люксовым брендом (и даже не станет уменьшать глубину вырезов на платьях!). Единственное, что изменится в компании — масштаб выпуска обуви и аксессуаров, которые сейчас составляют лишь 35% всех коллекций. Также Versace будет развивать онлайн-продажи, увеличит число бутиков с 200 до 300 и станет больше работать с инфлюэнсерами, поэтому скоро мы увидим бренд Versace не только на Ирине Шейк, Джей Ло и Блейк Лайвли, но и на других мировых артистах и блогерах. При этом семья Версаче останется в совете управления, а Донателла, Санто и Аллегра Версаче станут акционерами Michael Kors holdings, который уже переименовался в Capri Holdings Limited.