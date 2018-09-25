Данила Козловский стал лицом «Л’Этуаль» — рекламу с ним снял режиссер «Вечного сияния чистого разума»

Компания «Л’Этуаль» показала рекламную кампанию с лауреатом премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данилой Козловским. Ее автором стал оскароносный Мишель Гондри, режиссер фильмов «Наука сна» и «Вечное сияние чистого разума». В промо-ролике, опубликованном на Youtube-канале бьюти-компании, Данила бегает по метаморфозным вагонам, строениям и цветочным полям от понравившейся ему девушки. Почти такой же сюжет был в рекламе Chanel Mademoiselle, где Козловский гнался за музой французского бренда Кирой Найтли.