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Данила Козловский стал лицом «Л’Этуаль» — рекламу с ним снял режиссер «Вечного сияния чистого разума»

Компания «Л’Этуаль» показала рекламную кампанию с лауреатом премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данилой Козловским. Ее автором стал оскароносный Мишель Гондри, режиссер фильмов «Наука сна» и «Вечное сияние чистого разума». В промо-ролике, опубликованном на Youtube-канале бьюти-компании, Данила бегает по метаморфозным вагонам, строениям и цветочным полям от понравившейся ему девушки. Почти такой же сюжет был в рекламе Chanel Mademoiselle, где Козловский гнался за музой французского бренда Кирой Найтли.

 

 

Напомним, 27 сентября на большие экраны выходит фильм «На районе» с Данилой Козловским и Ильей Маланиным в главных ролях. Режиссером картины выступила возлюбленная актера Ольга Зуева.

 
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