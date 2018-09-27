Алексей Баженов: «Мода в России переживает период ломки — с безвкусицей и вторичным производством»

После жесткого кризиса медиа в 2014 году мы стали искать новые пути и анализировать, как все должно быть устроено в модной индустрии, чтобы она начала работать правильно. Тогда мы сформулировали, что экосистема моды включает в себя не только дизайнеров и журналистов, но и производителей, и закупщиков, и образование, и государственную поддержку — обязательно работающих в связке друг с другом. Чтобы модернизировать и консолидировать систему, мы сделали ежегодный Форум новой модной индустрии Be In Open, главная цель которого — изменить индустрию, наладить внутренние процессы, дать площадку для совершения сделок и обучить бизнес-грамотности, которая по-прежнему на очень низком уровне.

Наш ориентир — «бельгийская революция». В 1980-х годах в Бельгии решили продвигать концептуальный андеграунд как фирменный стиль страны и изменили систему государственной поддержки так, чтобы поддерживать связи между радикальными дизайнерами и производствами. Тогда появилась не только «антверпенская шестерка», но и целый пул конкурентоспособных профессионалов. В России государство выделяет деньги на развитие индустрии, но этим занимаются неподготовленные люди. Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства, придумал идею «Петербург — новый Милан». Результат этой программы — марки «Ведунья» и «Незнакомка». Серьезно?! Те, кто реализует этот трехсотстраничный документ, не видят экосистему целиком, не включают в свой мир экспертов, редакторов, блогеров, без которых мода не воспринимается обществом. Нам нужно менять культуру производства и потребления, а не просто делать дотации оставшимся со времен Советского Союза фабрикам.