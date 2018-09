Алексей Баженов: «Мода в России переживает период ломки — с безвкусицей и вторичным производством»

Настало время тотального нарратива: модный продукт изменился, теперь это уже не вещь, а история, которая за ней стоит. Чтобы написать хороший рассказ, нужно учитывать все мельчайшие детали: съемки, локации, референсы, а в идеале даже личные мотивы создателей. Все это нужно приводить к одной цельной и ясной картине. Хороший пример нарративной марки — новый проект Аси Мальберштейн To Be Woman. Каждый пост, каждая съемка там говорят о женской сексуальности — и все это выстраивается в красивую узнаваемую историю. Мне нравится петербургский дизайнер Даша Уркинеева — она живет в лесу в Зеленогорске, и лукбук у нее такой же лесной и мистический. Кроме того, она придумала интересную природную технику окраски тканей. Интересный концепт у марки «Преступление и наказание», очень жаль, что идея бренда — шить одежду в русской тюрьме — вызвала бурный протест. Настоящий художник Татьяна Парфенова — она в хорошем смысле капризна и научилась доверять своему капризу настолько, что все время предугадывает тренды. Правильно выстраивает бизнес Walk of Shame. Самая оригинальная подача и работа с культурными кодами — у Jahnkoy. Довольно самобытные и четкие петербургские марки M_U_R, Nomad Goba, Muus Lena Maksimova.