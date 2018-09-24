Назар Нескородько один из первых коллекционеров кроссовок — он собрал уже более 500 редких пар
Байер магазинов Mint и Footbox Назар Нескородько — один из первых коллекционеров кроссовок в Петербурге. В специальном интервью «Собака.ru» он рассказал, как купить пару за 6000 при зарплате в 5500 рублей, где искать обувь Джордана и Аллена Айверсона из 90-х, и почему при наличии огромного выбора у нас мало стильно одетых людей.
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Пальто Dries Van Noten, свитер Gucci, джинсы и ремень Balenciaga, кроссовки Versace (все — ДЛТ)
Я одним из первых в Петербурге стал коллекционировать кроссовки. В 1999 году у меня уже было около 20 пар, а на данный момент я храню примерно 500 интересных моделей. Сейчас, конечно, все по-другому, просто покупаю все, что нравится. А когда-то нужно было решить квест: как купить редкую пару Nike с игроком NBA Винсом Картером за 6000 рублей, если твоя зарплата — 5500? Чего я только не делал: договаривался с продавцами, чтобы они откладывали мне модель со скидкой процентов в тридцать, не тратил ни копейки на еду. А потом сам устроился продавцом в магазин — и работал только на кроссовки. Ко мне приходили гости, видели пять пар и были в шоке — это были такие деньжищи! Бывало дело, мы менялись моделями.
Меня интересуют баскетбольные кроссовки — ведь я баскетболист с десятилетним стажем. Это Jordan, Nike, Fila, Reebok — специальные релизы с культовыми игроками и молодыми талантами. Из классических Jordan с I по VIII модель мне почти ничего не нравится, а вот с IX по XXII на каждую модель я собрал от 8 до 18 расцветок. Есть специальная линия Jordan Team: Майкл Джордан подписывал на контракт молодых талантов и делал специальные релизы с номерами или именем-фамилией. Некоторые ретромодели, о которых я мечтал в детстве, покупаю, чтобы поставить на полку и любоваться: их невозможно носить, потому что они от времени расклеиваются, рассыпаются, трескается подошва.
Самая дорогая пара — Nike Air Yeezy, около 6000 долларов, а любимая — Jordan XIV Retro, ее дизайн посвящен автомобилю Ferrari М 550, такая в момент релиза в 1998-м была у Майкла Джордана. Для того времени они просто космические! Горжусь Reebok Answer 1 и Reebok Question — это модели баскетболиста Аллена Айверсона, который с маркой на пожизненном контракте, а также Fila Grant Hill — тоже модель от игрока 1990-х, ну и Reebok DMX Run 10 на десяти подушках подошвы, суперкайфовые. Если честно, то я купил уже почти все, листаю eBay — и ничего не хочется. Бывает, беру что-то старое, если в хорошем состоянии и по адекватной цене, просто чтобы было. Рынок перенасыщается, каждый день на сайте Hypebeast новая коллаборация, невозможно за этим уследить. Из новинок я жду следующее лето у Fila — очень крутая будет коллекция! Сильный сезон у Puma, она переиздает технологию Puma Cell c открытой подушкой амортизации, ну и Nike, как обычно, впереди планеты всей, остальные их просто копируют.
Кроссовочный хайп отходит, так мне кажется. Зато снова возвращается мода на одежду. У нас в магазине спрос упал почти в два раза: переизбыток всего, очень большая конкуренция между брендами, много фейка. Все самые раздутые релизы (топ сейчас — это Вирджил Абло с Off-White) — какая-то временная мода. Их покупают, потому что это круто, но за ними нет никакой истории. Безусловно, у меня есть кроссовки Off-White, но я их взял за ретейл, не за реселл. И в России покупают их не для того, чтобы носить: берут то, что больше всего будет пушить в Интернете, чтобы дорого перепродать. Посмотрите, круто одетых людей по пальцам пересчитать.
Как получить пару, которая на хайпе? По-прежнему сложно. Мне помогают связи. А тем, у кого их нет, остаются три варианта. Первый — живая очередь, в ней можно провести два-три дня. Второй — раффл в «инстаграме»: делаешь пост, отмечаешь бренд, ставишь свой размер и город, а программа рандомно выбирает победителей. И третий — заполняешь анкету, получаешь номерок, а потом прилюдно проходит лотерея, когда объявляют выигравшие цифры. Рынок реселла рухнул: слишком большие объемы, да и молодежь, которой срочно нужны деньги, не может придержать продажу и демпингует, портя жизнь нормальным людям. Но все равно на некоторые истории спрос держится. Когда Jordan выпустил расцветку «Северная Каролина», то они стоили 11 000 рублей, а через полгода — 2500 долларов. Так что это как повезет. Иногда ко мне обращаются, чтобы я помог найти редкую модель, такая опция у нас в магазинах есть — если у людей есть желание носить кроссовки за 120 000, то почему бы им не помочь? Например, у нас прямо сейчас имеется коллаборация Jordan IV с культовым уличным художником KAWS — очень красивая и очень дорогая!
Текст: Ксения Гощицкая.
Стиль: Эльмира Тулебаева,
Фото: Антон Рудзат, архивы пресс-служб
Благодарим Официальную Гостиницу Государственного Эрмитажа и лично Генерального директора Элшана Адхам оглы Бабаева за помощь в проведении съемки
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