Назар Нескородько один из первых коллекционеров кроссовок — он собрал уже более 500 редких пар

Меня интересуют баскетбольные кроссовки — ведь я баскетболист с десятилетним стажем. Это Jordan, Nike, Fila, Reebok — специальные релизы с культовыми игроками и молодыми талантами. Из классических Jordan с I по VIII модель мне почти ничего не нравится, а вот с IX по XXII на каждую модель я собрал от 8 до 18 расцветок. Есть специальная линия Jordan Team: Майкл Джордан подписывал на контракт молодых талантов и делал специальные релизы с номерами или именем-фамилией. Некоторые ретромодели, о которых я мечтал в детстве, покупаю, чтобы поставить на полку и любоваться: их невозможно носить, потому что они от времени расклеиваются, рассыпаются, трескается подошва.

Самая дорогая пара — Nike Air Yeezy, около 6000 долларов, а любимая — Jordan XIV Retro, ее дизайн посвящен автомобилю Ferrari М 550, такая в момент релиза в 1998-м была у Майкла Джордана. Для того времени они просто космические! Горжусь Reebok Answer 1 и Reebok Question — это модели баскетболиста Аллена Айверсона, который с маркой на пожизненном контракте, а также Fila Grant Hill — тоже модель от игрока 1990-х, ну и Reebok DMX Run 10 на десяти подушках подошвы, суперкайфовые. Если честно, то я купил уже почти все, листаю eBay — и ничего не хочется. Бывает, беру что-то старое, если в хорошем состоянии и по адекватной цене, просто чтобы было. Рынок перенасыщается, каждый день на сайте Hypebeast новая коллаборация, невозможно за этим уследить. Из новинок я жду следующее лето у Fila — очень крутая будет коллекция! Сильный сезон у Puma, она переиздает технологию Puma Cell c открытой подушкой амортизации, ну и Nike, как обычно, впереди планеты всей, остальные их просто копируют.