Джулиан Маккей — с эксклюзивным репортажем о первом показе Рикардо Тиши для Burberry
В Лондоне прошел первый показ Рикардо Тиши для Burberry — ради такого самый красивый танцовщик Петербурга Джулиан Маккей даже отложил подготовку к премьере «Спартака» в Михайловском театре. Мы вышли на телемост с гостем закрытого шоу и расспросили его о знакомстве с дизайнером, соседях по фронт-роу и памятных подарках.
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@burberry @riccardotisci17 thank you for bringing me to such an amazing show 💙such an honor to be there and meet you all😉 had so much fun in #London 🙌🏼 🇬🇧 Now back to @mikhailovskytheatre 🕺⚡️✈️ #burberry #imgmodels #mikhailovskytheatre #михайловскийтеатр #balletlegacy
На показ меня пригласил сам Рикардо Тиши. Он любит балет и следит за моей карьерой, даже видел ролики, которые мы снимаем вместе с братом Николасом. Команда Burberry заказала мне перелет бизнес-классом, а при выходе из аэропорта меня встречал «Ягуар». Автомобиль привез меня на примерку одежды, в которой я появился на самом шоу — сидел на первом ряду, недалеко от семьи дизайнера. Вообще, публика была потрясающей: Рикардо не хотел звать медиа-персон и блогеров, чтобы не отвлекать внимание от одежды. Вместо этого пригласил людей, которые делают что-то действительно значимое в искусстве, кинематографе, литературе и моде. На подиуме — Наталья Водянова, Ирина Шейк и Кендалл Дженнер, с которой мы состоим в агентстве IMG Models, а в качестве гостей — корейские рэперы, дубайские граффитчики, парижские стилисты и редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Познакомиться с ним было огромной честью.
Перед показом Burberry в помещении была темнота — невозможно было даже найти свое место. Но через полчаса, с выходом первой модели, крыша начала раздвигаться, а пространство — заливаться солнечным светом. Это была красивая аллюзия на новую эпоху в жизни старейшего бренда, которую потом подтверждали вещи из новой коллекции. Рикардо отошел от классической истории и добавил в дизайн классные punky-элементы.
Burberry подарили мне лук, в котором я был на шоу, а еще свитер с новым логотипом бренда, который теперь нигде невозможно купить. Всем гостям также достались фирменные платки — в коллекции из них были сделаны пояса и даже кроп-топы. После показа бренд пригласил меня на закрытый ужин, где мы поболтали о настоящем и будущем — теперь команда Burberry хочет посетить Петербург и спектакль «Спартак», над которым я в данный момент работаю.
Фото: Instagram, личный архив Джулиана
Расшифровала Ася Мехтиева
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