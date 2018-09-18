Джулиан Маккей — с эксклюзивным репортажем о первом показе Рикардо Тиши для Burberry

На показ меня пригласил сам Рикардо Тиши. Он любит балет и следит за моей карьерой, даже видел ролики, которые мы снимаем вместе с братом Николасом. Команда Burberry заказала мне перелет бизнес-классом, а при выходе из аэропорта меня встречал «Ягуар». Автомобиль привез меня на примерку одежды, в которой я появился на самом шоу — сидел на первом ряду, недалеко от семьи дизайнера. Вообще, публика была потрясающей: Рикардо не хотел звать медиа-персон и блогеров, чтобы не отвлекать внимание от одежды. Вместо этого пригласил людей, которые делают что-то действительно значимое в искусстве, кинематографе, литературе и моде. На подиуме — Наталья Водянова, Ирина Шейк и Кендалл Дженнер, с которой мы состоим в агентстве IMG Models, а в качестве гостей — корейские рэперы, дубайские граффитчики, парижские стилисты и редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Познакомиться с ним было огромной честью.