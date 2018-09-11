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Кто будет участвовать в шоу Victoria's Secret в этом году? От девушки с витилиго до «виртуальной модели»

Ежегодное шоу Victoria’s Secret состоится уже в ноябре — и если место перфоманса пока держат в секрете, то основных участниц бренд уже огласил. Среди девушек, успешно прошедших кастинг, — модель с пигментацией кожи Винни Харлоу, «Мисс Теннесси» среди тинейджеров Софи Грейс Ровенстин, новое лицо Armani Beauty Барбара Палвин и афроамериканка, которую из-за кукольной внешности считают виртуальной моделью, Даки Тот. Они выступят на подиуме вместе с «ангелами» Victoria's Secret Тейлор Хилл, Эльзой Хоск, Адрианой Лимой, Жозефин Скривер и Лаис Рибейро.

 

Винни Харлоу

Лорена Рэй 

Девон Виндзор

Софи Грейс Ровенстин

Джози Кансеко

Даки Тот

Келси Мерритт

Ясмин Вейналдум

Майя Коттон

Уиллоу Хэнд 

Барбара Палвин 

 
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