Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы церемонии закрытия

Другие гости церемонии выходили к репортерам в платьях и костюмах из подиумных коллекций Gucci, Dior и Ralph Lauren, празднующего 50-летие. Но выглядели при этом не хуже, чем Наоми Уоттс, ведь в их руках поблескивала золотая награда. «Лев» отлично подходил и к красному обтягивающему наряду Оливии Колман, и к черному «футляру» с открытыми плечами Элайзы Макнитт, и к классическому black-tie костюму Уиллема Дефо, который получил статуэтку «лучший актер» за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Поэтому без ювелирных украшений и обилия глиттера в этот вечер можно было обойтись — оставим их для грядущей церемонии «Эмми».