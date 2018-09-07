18+

Венецианский кинофестиваль-2018: 30 худших образов с красной дорожки

Несмотря на кутюрное обилие платьев для вечерних событий, знаменитости все равно выбирают наряды-пирожные и костюмы в духе «верните мне мой 2007-й». Рассказываем о гостях Венецианского кинофестиваля, которые запомнились своим плохим вкусом.

  • Натали Портман в Gucci

  • Мария Ивакова в Yanina Fashion

  • Донателла Версаче в Atelier Versace

  • Эшлинг Франчози в Givenchy

  • Сара Сампайо в в Armani Privé

Среди анти-трендов этого года — обилие кружев, деформированное декольте, тотал-лук из блесток, серый бархат и жидкий металл. В первом случае платья девушек больше напоминали скатерти (Сара Сампайо и Натали Лим Суарез), во втором — рассказывали прессе об их (возможно, и несуществующих) диспропорциях (Стефани Глиттер и Ана Беатрис Баррос), в третьем — делали героинь похожими на дискоболы (Бланка Суарес и Мария Виоланте Плачидо), в четвертом и пятом — приближали их к национальным нарядам цыган (Алессия Фабиани и Стелла Эгитто). Но наша любимая категория — это «лук сбежавшей выпускницы»: итальянские актрисы с такой регулярностью выгуливали платья из многослойного фатина и «окутывающего» атласа, что превратили их из случайности в настоящий маст-хэв. 

  • Хофит Голан

  • Изабель Гулар в Alberta Ferretti

  • Стефани Глиттер 

  • Ана Беатрис Баррос в в Alberta Ferretti

  • Гостья фестиваля

  • Бруна Маркезини

  • Бланка Суарес в Alberta Ferretti

  • Лотти Мосс в Ermanno Scervino

  • Сара Сампайо в Armani Prive

Но если эти знаменитости думали над образом самостоятельно (или работали над ним с дизайнерами и стилистами), то некоторые просто копировали платья Беллы Хадид с Каннских кинофестивалей. На ковровой дорожке Венецианского смотра были замечены как минимум два похожих наряда: красный с гипертрофированными разрезами (отсылка к луку Беллы от Alexandre Vauthier в 2016 году) и пудровое с гигантским ожерельем (как в аутфите модели в 2017-м).

  • Мадалина Генеа

  • Иления Пасторелли в Antonio Grimaldi

  • Алессия Фабиани

  • Матильде Джиоли 

  • Натали Лим Суарез

  • Оливия Гама

  • Серена Росси 

  • София Саралоли 

  • Патришия Контрерас в Christophe Guillarmé

Ошибались не только итальянские гости, но и исполнители главных ролей фильмов в расписании. Натали Портман, сыгравшая в «Голосе люкса» и обычно представляющая Dior, надела золотое платье от Gucci, которое в ее случае исказило пропорции. Но часто дело было не столько в нарядах, сколько в прическах, макияже и обуви: идеальный образ от Louis Vuitton соседствовал с фиолетовыми тенями и щедрыми румянами, и кастомизированная работа Alberta Ferretti — с «домашним» пучком и громоздкими сапогами. 

  • Гостья фестиваля

  • Стелла Эгитто

  • Гостья фестиваля

  • Гостья фестиваля

  • Джоан Фроггатт

  • Мария Виоланте Плачидо

  • Донателла Финокьяро

Фото: David Fisher/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Maria Laura Antonelli/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Matt Baron/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Simone Comi/Venezia 2018/IPA/REX/Shutterstock/Fotodoom.ru

Венецианский кинофестиваль-2018: Наоми Уоттс, Райан Гослинг и другие гости церемонии открытия

Венецианский кинофестиваль-2018: Эмма Стоун, Джефф Голдблюм и другие гости второго дня

Венецианский кинофестиваль-2018: Кейт Бланшетт, Леди Гага, Ирина Шейк и другие гости третьего дня

Венецианский кинофестиваль-2018: самые эффектные образы четвертого дня

Венецианский кинофестиваль-2018: Тильда Суинтон, Натали Портман и другие на красной дорожке

Венецианский кинофестиваль-2018: Марина Вакт, Хлоя Севиньи и другие на премьере «В прошлому году в Мариенбаде»

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров