Венецианский кинофестиваль-2018: 30 худших образов с красной дорожки

Среди анти-трендов этого года — обилие кружев, деформированное декольте, тотал-лук из блесток, серый бархат и жидкий металл. В первом случае платья девушек больше напоминали скатерти (Сара Сампайо и Натали Лим Суарез), во втором — рассказывали прессе об их (возможно, и несуществующих) диспропорциях (Стефани Глиттер и Ана Беатрис Баррос), в третьем — делали героинь похожими на дискоболы (Бланка Суарес и Мария Виоланте Плачидо), в четвертом и пятом — приближали их к национальным нарядам цыган (Алессия Фабиани и Стелла Эгитто). Но наша любимая категория — это «лук сбежавшей выпускницы»: итальянские актрисы с такой регулярностью выгуливали платья из многослойного фатина и «окутывающего» атласа, что превратили их из случайности в настоящий маст-хэв.