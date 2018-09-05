Бренд NNedre теперь ведет влог — и показывает все этапы производства коллекций

В большом интервью «Собака.ru» Нелли рассказывала о первых этапах работы проекта: «В моем бизнесе было три сложных момента, когда я думала, что не справлюсь. Первый возник в самом начале: из-за проблем с поставщиками ткани один магазин отказался возвращать мне товар и платить деньги. Я обратилась за помощью к отцу, но он сказал: "Рассчитывай на себя или закрывай мастерскую". После этого мы долго не разговаривали. Денег не было, я каждый день работала допоздна, плакала по ночам, но не сдавалась. Через три месяца все наладилось: я взяла кредит, сняла студию в два раза больше, нашла новых сотрудников. Потом позвонил папа — увидел в журнале "Собака.ru" статью о бренде и понял, что я занимаюсь не индпошивом, а чем-то серьезным. Он сказал, что очень меня любит, но так уж его воспитали. И меня он воспитал так же — отступать я была не намерена».