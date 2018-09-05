Вышла вторая часть энциклопедии об уличной моде в России «Дух улиц»

о первом выпуске книги «Дух улиц»

«Я работал на студии фотографом и часто сотрудничал с разными марками, снимал каталоги, рекламу и имиджи. И как-то задал себе вопрос, а сколько существует у нас в России брендов, и где их можно все посмотреть? Вместе с моим другом Артемом Малышевым мы объездили 10 городов, побывали на разных производствах и осенью 2016-го закончили снимать документальный фильм. Потом поняли, что для этой истории необходима еще и книга».