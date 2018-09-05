Венецианский кинофестиваль-2018: Тильда Суинтон, Натали Портман и другие на красной дорожке

Тильда Суинтон, сыгравшая в одном из премьерных фильмов Венецианского фестиваля (и самом обсуждаемом хорроре 2018-го) «Суспирии», заглянула и на другие кинодебюты в расписании. Актриса продолжает оказывать внимание не только коллегам по индустрии, но и фэшн-дизайнерам: сначала она выбрала красное платье-свитер от Haider Ackermann, а сейчас — пятнистый тотал-лук от Schiaparelli. Французский бренд — один из любимых у Тильды Суинтон, но будучи неограниченной рекламными контрактами, нордическая дива чередует его наряды с аутфитами Chanel, Lanvin и Jil Sander.