Венецианский кинофестиваль-2018: Тильда Суинтон, Натали Портман и другие на красной дорожке
На Венецианский кинофестиваль, проходящий на острове Лидо, приезжает все больше знаменитостей: на премьеры фильмов «Ван Гог. На пороге вечности» Джулиана Шнабеля и «Голос люкс» Брэйди Корбета вышли Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Натали Портман и Стейси Мартин. Хотя нас интересует не столько звездная явка, сколько торжественные образы гостей — рассказываем о самых эффектных.
Тильда Суинтон, сыгравшая в одном из премьерных фильмов Венецианского фестиваля (и самом обсуждаемом хорроре 2018-го) «Суспирии», заглянула и на другие кинодебюты в расписании. Актриса продолжает оказывать внимание не только коллегам по индустрии, но и фэшн-дизайнерам: сначала она выбрала красное платье-свитер от Haider Ackermann, а сейчас — пятнистый тотал-лук от Schiaparelli. Французский бренд — один из любимых у Тильды Суинтон, но будучи неограниченной рекламными контрактами, нордическая дива чередует его наряды с аутфитами Chanel, Lanvin и Jil Sander.
Другое дело Натали Портман — амбассадор парфюма Miss Dior и помады Dior Rouge: на фотоколл «Голоса люкса», где она сыграла главную роль, актриса вышла в черном кейповом платье французской марки, а вот спонсором ее образа для красной дорожки стал Gucci. Все это превращается в настоящее соревнование между брендами, ведь за день до этого лицо аромата Gucci Bloom Дакота Джонсон приехала на киносмотр в платье Dior.
Фото: Camilla Morandi/Venezia/IPA/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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